Cum va deveni plaja de la Tuzla mai tare decât Mamaia

1

De unde ne vin turistii?

Poate se vor trezi investitorii straini sau chiar romani sa construiasca complexe de hoteluri (hotel resorts) cu posibilitate de all inclusive ca macar sa ne tinem euroii in tara si sa nu ii mai dam la altii. Avem zone foarte bune de investit/construit, virgine (Tuzla, 23 August) si nu suntem in stare sa le gestionam, lasand romanii sa scoata valuta din tara. Poate ca se vor gasi niste investitori care sa nu isi doreasca un profit imediat....