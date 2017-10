Cum va arăta vaporul de pe b-dul Tomis. Făgădău: "Un prim pas în redefinirea imaginii Constanţei"

7

"Za Rodinu"(Pentru Patrie)

Constanta este un oras infratit cu Tiraspol.Numai acolo vezi tancuri,rachete,fiare vechi ridicate pe soclu.Poti sa faci ceva in gustul rusilor si in "arta" lui Fagadau ? Tone de vopsea se arunca pe fiarele astea in fiecare an.In fata garii Constanta vezi ridicat pe soclu un ditamai vaporul impodobit cu beculete si stegulete colorate,o gemandura,vezi panouri publicitare cat casa,tarabe,castraveti,usturoi,mere,taxiuri,cocioabe,cersetori,prelate,termopane,autobuze,o intrega tiganie.Acolo mai lipsesc carpetele cu rapirea din serai si bineinteles andrelele bunicii mele.Proletcultura cu catarg oglindita in apa marii-arta neobolsevica.Domn' Fagadau,nu te mai osteni.La anul schimbam toti kulturnicii din primarie si aruncam tigania voastra le fier vechi.