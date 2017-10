Cum va arăta Peninsula şi ce afaceri se vor derula în zonă. Primăria Constanţa vrea să reglementeze până şi modul de viaţă

1

Umbra lui Radu cel Frumos in Peninsula

Nimic mai adevarat.Totul a plecat de la propunerea fostului primar Radu Mazăre de a îmbina vechiul cu noul.Asa s-a nascut un nou stil in arhitectura moderna romaneasca:Stilul Nonconformist sau Stilul Apocalipsa in limbaj popular.Radu cel Frumos,un pionier,un inovator in arta de a construi armonios,ca d-aia i se zice frumaos,si-a lasat amprenta in arhitectura moderna.Stilul Nonconformist este o imbinare intre vechi si nou,intre Art Nouveau,sau zidul care cade, si scheletul parasit sau hotelul care sta neterminat.Parisul are o Notre-Dame,o catedrala la care s-a muncit 182 de ani.In replica,Radu inovatorul a ridicat mai multe constructii care stau neterminate in Peninsula.Noi speram sa ramana asa cel putin 300 de ani.Turistii sunt fascinati de frumusetile locului.Cand te uiti la Cazinou vezi fantomele trecutului glorios.Cand intorci capul vezi "scheletii" lui Mazare. Dragnea admirartorul lui Mazare este fascinat.Uite o imbinare armonioasa intre vechi si nou.Fantastic,pana si marii arhitecti ai Constantei,arhitectul sef au ramas impresionati.Acum asteptam sa vedem ce noutati aduce marele carmaci Fagadau.Trebuie sa fie o imbinare intre Stilul Schelet cu 20 etaje si Stilul Handmade cu parfum de carnati de epoca cu muzia obligatorie de la Nicolae Guta.