Cum te poţi încălzi, o lună de zile, cu 16 lei

Cum te poți încălzi, o lună de zile, cu 16 lei

Peste 100 de constănțeni s-au strâns, ieri, în fața Serviciului de Asistență și Protecție Socială de pe strada Amzacea, pentru a ridica ajutorul pentru încălzirea cu lemne. Oamenii s-au adunat în fața sediului încă de la primele ore ale dimineții, s-au trecut pe listă și au așteptat, unii și câteva ore, să le vină rândul. Totul pentru doar câțiva leuți, căci valoarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne nu este prea mare. În plus, banii sunt acordați defalcat, pe parcursul a cinci luni, astfel că oamenii spun că nu înțeleg nimic din ei. Teodora Păslaru are o pensie de 340 de lei, care abia îi ajunge pentru cheltuielile zilnice. Soțul i-a murit în urmă cu trei ani, fiica are propriile probleme, așa că se descurcă greu. Potrivit legii, are dreptul la ajutorul de încălzire. Ajutor, însă, e prea mult spus! „Este o bătaie de joc. Măcar dacă primeam ajutorul într-o singură tranșă, la începutul iernii, ca să înțeleg și eu ceva din bani. Dar așa, cu 16 lei pe care mi-i dă pe lună, ce să fac? Câte lemne pot să cumpăr cu banii ăștia?”, se întreabă bătrâna. Lemne și-a cumpărat din octombrie, a dat 250 de lei pentru o tonă. Cu acest ajutor oferit de la bugetul de stat ar fi vrut să-și mai achite din datorii. Chiar și așa, deși suma este mică, vine lună de lună să stea la coadă. La fel și Mihai Cioroiu, de 68 de ani. Bătrânul spune că a cumpărat lemnele încă din iulie 2010 și mai are o tonă care trebuie să-i ajungă până la ieșirea din iarnă. „Pun pe foc câte puțin, să mai am și pentru mâine”, spune pensionarul. Statul îi acordă un ajutor de încălzire de 36 de lei pe lună. 1.000 de familii așteaptă, lunar, ajutorul Într-o situație asemănătoare sunt, la nivelul municipiului Constanța, aproximativ 1.000 de familii, în cele mai multe fiind pensionari și persoane cu dizabilități. Daniela Drecșan, șefa Ser-viciului de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Con-stanța, ne-a declarat: „Până anul trecut, ajutorul de încălzire se plătea într-o singură tranșă, dar am primit dispoziție de la guvern să efectuăm plata lunar și, în plus, și banii îi primim lunar. Ajutorul se acordă în perioada noiembrie - martie și are o valoare cuprinsă între 16 și 54 de lei pe lună, în funcție de numărul membrilor familiei și de venituri”. Luna aceasta se dau ajutoarele de încălzire pentru decembrie, iar Daniela Drecșan spune că oamenii nu au motive să se îmbulzească. „Este aglomerație doar în prima zi. Ajutorul se acordă pe parcursul mai multor zile, în intervalul 10,30 și 13,30", a afirmat reprezentanta serviciului.