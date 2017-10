Cum te poţi debranşa de la RADET

6

cainele maidanez si ong urile canofile

Industria din jurul câinilor fără stăpân: Afacerea “Câinele fără stăpân” Apr - 23 - 2013 CONEXIUNI Condamnare... Constantin... DOCUMENTE Contract 2... Contract 2... Câinii fără stăpân sunt o afacere de multe milioane de euro în România. Primăriile din marile orașe ale țării au alocat sume foarte mari pentru programe de prinderea, transportul și gestionarea populației canine însă rezultatele sunt departe de a fi satisfăcătoare. În cele ce urmează, vă prezentăm situația din trei mari orașe ale țării, orașe în care, pe spatele câinilor fără stăpân, s-a dezvoltat o industrie ineficientă controlată de afaceriști controversați și tolerată de autorități. CONSTANȚA: Soarta câinilor pe mâna unor foști condamnați penal Fostul bancher Constantin Popescu este împuternicitul Puppy Vet Fostul bancher Constantin Popescu este împuternicitul Puppy Vet În Constanța, soarta câinilor fără stăpân este decisă de firma Puppy Vet SRL, o companie administrată de un fost director de bancă condamnat în 2002 la opt ani de închisoare pentru fraudă și grațiat un an mai târziu, sub semnăturile lui Ion Iliescu și Adrian Năstase. Primăria Constanța a încheiat cu Puppy Vet, între anii 2008 și 2013, trei contracte cu o valoare totală de aproximativ 2,2 milioane de euro. Scopul contractelor: prinderea, transportul și gestionarea căinilor fără stăpân. Ultimul contract a fost încheiat în februarie 2013, Primăria atribuind Puppy Vet suma de 1.097.100 RON. CONTRACTE: februarie 2013-1.097.100 RON februarie 2012- 4.388.400 RON februarie 2008-4.168.704 lei RON (la acea dată, firma avea o altă denumire-Alfmob Exim SRL denumire schimbată în Puppy Vet SRL în 2011) Împuternicitul penal Afacerile și litigiile lui Constantin Popescu Afacerile și litigiile lui Constantin Popescu Documentele de înregistrare ale firmei Puppy Vet îl indică pe un anume Constantin Popescu drept împuternicit și administrator al companiei. Popescu, fost director al băncii Credit Bank-sucursala Tulcea, a fost condamnat în 2002 la opt ani de închisoare pentru fraudă (AICI) însă, un an mai tărziu, a beneficiat de clemența lui Ion Iliescu și Adrian Năstase și a fost grațiat (AICI). În calitate de director de bancă, Popescu a acordat credite ilegale cerînd în schimb de la cei creditați mită precum autoturisme sau alte bunuri. Între cei care au beneficiat de larghețea lui Popescu se numără și interlopul Nicolaie Tănase, zis Puiu Tănase. Acesta l-a și denunțat pe Popescu, conform rechizitoriului întocmit de procurori în acest caz, în 1998. Un an mai târziu, cadavrul lui Puiu Tănase a fost descoperit la groapa de gunoi Giulești-Sârbi. Tănase și un alt interlop, Nicolae Moise-zis Nicu Pământ au fost executați cu câte un glonț în cap. Cazul execuțiilor de la groapa de gunoi a rămas până în ziua de astăzi un mister, polițiștii și procurorii nereușind să afle cine a executat sau cine a comandat asasinatul. Constantin Popescu/FB Constantin Popescu/Facebook Banii ca niște dorințe Am solicitat o întâlnire cu împuternicitul Puppy Vet, Constantin Popescu, și am fost invitați să vizităm sediul firmei chiar de ziua păcălelilor, 1 aprilie. La sediu nu ne-a întâmpinat însă Popescu, ci un fost administrator al firmei, George Vanghele și avocatul companiei, Gelu Mărunțelu. Acesta ne-a explicat că, de pe data de 15 martie 2013, Constantin Popescu nu mai este administrator al Puppy Vet, însă nu a putut să ne spună cine l-a înlocuit pe fostul director de bancă. ”Nu îi mai știu numele. E o doamnă care a plecat în Italia.” ne-a declarat Mărunțelu, vădit încurcat. Acesta nu a putut să explice nici de ce ultimul contract dintre Puppy Vet și Primăria Constanța a fost semnat pe 4 februarie 2013 de către George Vanghele deși, la acea dată, administratorul din acte al companiei era nimeni altul decât Constantin Popescu. ”Această inadvertență pe care ați sesizat-o și de care nu știam nu știu să v-o explic în acest moment”, a răspuns avocatul Gelu Mărunțelu. Cu toate acestea, chiar și la data publicării acestui material, la Registrul Comerțului, Popescu figurează încă în calitate de împuternicit și administrator al Puppy Vet. Mărunțelu ne-a mai spus că sumele din contracte sunt doar exprimarea unor dorințe: ”Aceștia nu sunt bani care s-au luat și nici bani care or să se ia efectiv. Este un contract cadru și plata se face la număr de câini. Nu sunt niște bani încasați sau încasabili, ci doar o dorință de a face treabă pentru banii ăia. Nu obligă nimeni primăria să plătească banii aceia din contract.” El a mai adăugat că Puppy Vet a primit din contractul pe anul trecut, în valoare de 4,3 milioane de lei, doar 800.000 de lei: ”Noi am vrea cât scrie în contract, dar nu se poate, nu are primăria bani.” Puteți viziona mai jos interviul cu avocatul firmei Puppy Vet. Fraudatori și funcționari publici Istoricul firmei Puppy Vet arată că la înființare, în 2008, proprietarul acesteia era Adrian Mânăstireanu, un politician local și fost director al Delfinariului din Constanța. Un an mai târziu, în 2009, soția sa, Cezara Mânăstireanu, devine proprietar în acte iar, în 2010, firma intră în posesia Elenei Laura Martinez. Din 2010 până astăzi, s-au perindat cinci administratori în componența firmei între care și Ionel Togan, fostul șef al Serviciului de Ecarisaj din Primăria Constanța care, în această calitate, a monitorizat chiar activitatea Puppy Vet. În cele din urmă, administrarea companiei a fost dată pe mâna lui Constantin Popescu, fostul director de bancă condamnat pentru fraudă.