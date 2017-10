Cum te încălzeşti mai ieftin, cu RADET sau centrală pe gaze? Constănţenii au găsit răspunsul

Cum te încălzești mai ieftin, cu RADET sau centrală pe gaze? Constănțenii au găsit răspunsul

Mii de constănțeni au reușit să se debranșeze în vara lui 2015 de la sistemul centralizat de încălzire și au ales fie o centrală pe gaz, fie soluții electrice. Aproape de finele iernii, cei mai mulți dintre ei consideră că au făcut cea mai bună afacere, chiar dacă aceasta a necesitat o investiție consistentă.„Am cheltuit aproximativ 4.000 de lei, cu centrala pe gaz și toată instalația nouă. Cu un an în urmă am mai cheltuit 2.500 de lei pentru racordarea la gaze naturale. Am renunțat astfel la butelie, unde con-sumam aproape două butelii pe lună, adică 120 de lei. Fără încălzire, pentru aragaz, gătim la fel și consumăm de 20 - 30 de lei pe lună. Deci, deja, de aici am economisit în jur de 100 de lei. La încălzire plăteam, în primii ani, fără subvenție, 800 - 900 de lei pe lună. Apoi, în 2014, am beneficiat de subvenție și am plătit 350 - 400 de lei pe lună. În iarna aceasta am avut centrala pe gaze și abia dacă am consumat de 150 - 200 de lei pe lună. Indiferent de unde privim, pentru familia mea este mult mai convenabil să mă încălzesc cu centrală proprie decât cu RADET-ul. Ca să nu mai punem la socoteală confortul de a avea apă caldă imediat, fără să mai trebuiască să las apa să curgă 10 minute, și de a avea căldură tot timpul, fără întreruperi de avarii, fără să aștept să scadă temperatura sau să fie nevoie să stau cu caloriferele fierbinți și cu geamurile deschise în aceste zile călduroase”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Panait, din Constanța.Potrivit unei analize recente, 50.000 de apartamente din România au fost debranșate în anul 2015, acestea beneficiind acum de un sistem propriu de încălzire, în principal o centrală termică pe gaz.„Potrivit datelor raportate de Auto-ritatea Națională pentru Reglementare a Serviciilor Comunitare de Unități Publice, în 2015, numărul apar-tamentelor din România care au renunțat la încălzirea în sistem cen-tralizat și, în mare parte, beneficiază acum de un alt tip de încălzire, a ajuns la 47.700, cu 58 la sută mai mare com-parativ cu 2014, când cifra s-a situat la aproximativ 30.000 de apartamente”, precizează Cătălin Drăguleanu, reprezentantul unei firme de centrale termice.Costuri la aproape jumătate, față de RADETAstfel, în topul județelor unde s-au raportat cele mai multe debranșări, Constanța se află pe locul al doilea, cu 4.900 de apartamente, după județul Galați, cu 20.300 de apartamente debranșate.În ceea ce privește costurile, Cătălin Drăguleanu a mai afirmat că, în funcție de oraș, românii care aleg instalarea unei centrale termice pe gaz pot face economii majore. Astfel, dacă la nivel național prețul mediu al gigacaloriei facturate către populație este de 225 de lei, cea produsă de o centrală termică în condensare ajunge la aproximativ 175 de lei. „Conform normativelor europene introduse în toamna acestui an, în acest moment pe piața locală se comercializează doar centrale termice cu o eficiență superioară și cu un impact redus asupra mediului înconjurător. Astfel, la nivel național, în medie, un român poate face o economie de aproximativ 20 la sută la costurile de încălzire și producere a apei calde menajere, dacă alege instalarea unei centrale termice în condensare”, a mai spus Cătălin Drăguleanu.La Constanța, însă, economia poate însemna chiar mai mult de 54 la sută, având în vedere că prețul gigacaloriei este, în prezent, de 383 de lei, din care primăria subvenționează, ce-i drept, o mare parte.