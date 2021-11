Cum te ajută un aparat aerosoli să tratezi problemele respiratorii ale copilului tău

Un aparat aerosoli este un dispozitiv special care încălzește, sau mai de grabă transformă, o soluție lichidă în vapori ușor de inhalat. De cele mai multe ori acesta este folosit pentru a trata afecțiuni respiratorii. Medicii folosesc adesea aparatele cu aerosoli pentru a administra tratamente sugarilor și copiilor mici. Un aparat aerosoli facilitează administrarea substanțelor la cei mici pentru că se face pe cale respiratorie. Bebelușii inspiră vaporii pe care aparatul cu aerosoli îi degajă și aceștia ajung în plămâni unde are loc schimbul de substanțe.Medicii pot recomanda utilizarea unui aparat aerosoli pentru boli cronice la sugari. Astmul, de exemplu, este o afecțiune autoimună care provoacă inflamarea căilor respiratorii. Alte condiții pentru care medicul poate prescrie un aparat aerosoli includ traheobronșita, epiglotita, pneumonia și infecția cu virusul respirator sincițial.Aparatele cu aerosoli pot fi o alternativa la inhalatoare. Inhalatoarele administrează medicația în reprize foarte scurte, fiind nevoie de câteva secunde, în timp ce un aparat aerosoli va degaja aceeași cantitate într-o perioadă de timp de 10 – 15 minute. Acestea sunt recomandate pentru a fi folosite la sugari și copii mici deoarece sunt mai ușor acceptate, spre deosebire de medicamentele sub formă de tablete, sirop sau injectabile. Deși poți găsi și inhalatoare cu adaptoare stil mască, este mai bine să folosești un aparat aerosoli pentru cel mic.Există două tipuri de aparate cu aerosoli: cu compresor sau ultrasonice. Un aparat aerosoli cu compresor folosește un motor cu piston și aer comprimat pentru a genera vaporii, iar cel ultrasonic folosește vibrații extrem de rapide care transformă substanțele lichide în vapori. Aparatul aerosoli cu compresor este mai gălăgios decât cel ultrasonic și are un timp de administrare a substanțelor mai lung, dar este bine de știut că nu toate medicamentele pot fi folosite la un aparat aerosoli ultrasonic. Acesta încălzește conținutul, deci poate altera calitățile unor medicamente. Este bine să discuți cu medicul despre ce tip de aparat aerosoli este bine să folosești pentru tratamentul copilului tău.Medicii pot prescrie diferite medicamente care pot fi administrate cu ajutorul unui aparat aerosoli. Exemple de astfel de medicamente sunt:· Antibioticele inhalate. Pentru unele antibiotice există și posibilitatea administrării printr-un aparat aerosoli. Un exemplu este TOBI. Este o formă de tobramicină utilizată pentru a trata anumite infecții bacteriene.· Beta-agonişti inhalatori. Aceste medicamente includ albuterol sau levoalbuterol. Sunt folosite pentru a relaxa căile respiratorii și pentru a ușura respirația.· Corticosteroizi inhalatori. Acestea pot trata inflamația cauzată de astm.· Alfa dornază. Acest medicament ajută la tratarea fibrozei chistice prin slăbirea mucusului gros din căile respiratorii.Cum să folosești un aparat aerosoli?Deși unele aspecte diferă în folosirea unui aparat aerosoli în funcție de tip și model, pașii de bază sunt general valabili.1. Cumpără medicamentul potrivit. De regulă acestea sunt sub formă de soluție lichidă, dar există cazuri în care sunt sub formă de pudră pe care trebuie să o dizolvi în apă sau în soluție salină. Citește instrucțiunile înainte să torni amestecul în cupa de nebulizare.2. Conectează unul din capetele tubului la cupa de nebulizare și celălalt la aparatul de aerosoli.3. Conectează masca sau suzeta la cupă.4. Aplică masca pe fața copilului. Deși măștile au de obicei elastice pentru a putea fi fixate pe cap, majoritatea copiilor nu le tolerează. Este mai ușor să ți masca cu mâna, astfel încât să îi acoperiți nasul și gura celui mic.5. Pornește aparatul cu aerosoli.6. Ține masca pe fața copilului cât timp se degajă vaporii.7. Vei știi când procesul se apropie de final atunci când vaporii nu mai sunt vizibili și cupa de nebulizare este aproape uscată.8. Curăță masca și aparatul de aerosoli după fiecare utilizare.Bebelușii pot fi agitați, ceea ce face ca administrarea tratamentelor cu aparatul de aerosoli să fie o provocare. Iată câteva sfaturi care te pot ajuta:Utilizați aparatul cu aerosoli în momente in care copilul este mai somnoros, după masă sau înainte de culcare.Dacă zgomotul pare să deranjeze copilul, așază aparatul pe un prosop sau covor pentru a reduce zgomotul produs de vibrații. De asemenea poți să optezi pentru un tub mai lung, astfel încât să poți poziționa aparatul mai departe de copil. Ține copilul în poziție verticală pe perioada tratamentului. Acest lucru asigură o respirație mai profundă. Învață copilul dacă îi este mai confortabil așa în timpul tratamentului.Dacă ai întrebări sau nelămuriri specifice legate de administrarea unui tratament cu aparat aerosoli copilului dumneavoastră, discutați cu medicul copilului.