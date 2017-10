Cum sunt păcăliţi turiştii care se cazează la vile particulare

Cum sunt păcăliți turiștii care se cazează la vile particulare

În căutare de chilipiruri și de prețuri cât mai mici pe litoral, mulți turiști aleg varianta cazării la pensiuni particulare, mai ales că oferta este foarte bogată. Prețurile sunt semnificativ mai mici decât cele la hoteluri și, uneori, condițiile sunt mult mai bune. Uneori doar, pentru că se pare că se merge foarte mult și pe păcăleli.„Vilă curată, foarte cochetă, cu camere spațioase, cu parchet, jaluzele verticale, tv cablu, aer condiționat, la două minute de plajă!”. Internetul este plin de astfel de anunțări cu diferite site-uri de cazare la mare. Proprietarii de pe litoral și-au scos la închiriat casele, toate ridicate la rangul de vilă ce oferă condiții comparabile cu cele de la hoteluri. Prețurile sunt însă incomparabile; de doar câteva zeci de lei pe noapte. În realitate, însă, camerele sunt mici și insalubre, băile sunt doar una – două pentru toată casa, aerul condiționat nici nu este instalat, iar cele două minute până la plajă devin douăzeci.Numeroase astfel de anunțuri se dovedesc ulterior a fi înșelătoare. Nu de puține ori turiștii s-au trezit că imaginile văzute pe internet nu coincideau deloc cu ce era la fața locului. Unii au renunțat la rezer-vare, alții s-au cazat și au făcut reclamație către Protecția Consu-matorilor.Din păcate, instituția nu are competențe de a verifica pensiunile particulare, întrucât majoritatea acestora nu sunt înregistrate ca și persoane juridice. „Am primit numeroase reclamații, dar noi nu putem să intrăm într-o casă particulară. Turiștii vin pe riscul lor. Astfel de pensiuni nu sunt înregistrate în circuitul turistic și nu pot fi amen-date de noi, poate doar local, de către cei de la Primărie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Comisariatului Județean pentru protecția Consumatorilor Constanța, Dionisie Culețu. Așadar, nimeni nu-i poate verifica pe micii proprietari dacă și câți bani au făcut din închirierea camerelor în sezo-nul estival și nici nu îi poate sanc-ționa dacă practică publicitatea mincinoasă.Peste 270 de controale în două luniÎn ce privește celelalte unități hoteliere și de alimentație publică, nici acolo lucrurile nu sunt perfecte. „De la 1 iulie și până în prezent, am primit peste 80 de reclamații la Comandamentul Litoral. Turiștii ridică diverse probleme. Peste 50 la sută fac referire la serviciile de cazare. Am primit plângeri din partea turiștilor că au găsit condiții neconforme și camerele în care au fost cazați, saltele erau uzate, pă-tate, pereții scorojiți, băile murdare”, a precizat Dionisie Culețu.Comisarii Protecției Consuma-torilor au efectuat în mai puțin de două luni peste 270 de controale și au dat 114 sancțiuni cu amenzi în valoare de 200.000 de lei. „Numai în ultima săptămână am găsit produse expirate sau neconforme în valoare de peste 10 milioane de lei, care au fost retrase de la vânzare și distruse, iar pentru alte produse în valoare de 50 de milioane de lei s-a dispus retragerea de la comercia-lizare până la remedierea proble-melor”, a mai adăugat directorul Protecției Consumatorilor.