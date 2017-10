Cum sunt păcăliţi constănţenii în service-urile auto

1

Cum fura baietii sub umbrela protectoare a lui " sefu' "

Eu, Radu Mereanu din Constanta, proprietar de Volkswagen Passat 2012, in urma unei necesitati de schimbare bielete declar urmatoarele: Autoservice MATRIX AUTO, str. Aurel Vlaicu, zona inustriala vis-à-vis Arabesque, reprezinta un cuib de hoti organizati, incepand de la secretare, mecanici, inginer constatator etc. toti acestia "operand" in siguranta sub protectia umbrelei sefului, a carei fata prostituata plimba de ici-colo un S-Class nou la cafele prin oras. Baietii opereaza in felul urmator: secretara te tine de vorba, timp in care ti se comanda piesele, astepti cateva ore bune, timp in care baietii destepti iti pun piese de la dezmembrate aduse chipurile in tipla. Apoi, piesele noi pe care tu le platesti ajung la masinile alor client mai pretentiosi, care au legatura cu seful service-ului. Asadar, platesti o caruta de bani pentru niste tinichele luate de la dezmembrate sub falsa identitate de "piese noi". Am platit 16 milioane dupa ce initial ma ademenisera cu preturi rezonabile de cca 7 milioane pentru bielete si bucse. Au ajuns sa imi ceara 16 milioane, cand m-am dus sa ridic masina, mentionand ca au mai schimbat ei cate una-alta caci erau defecte. O mare teapa fratilor, in parte e si vina mea ca nu am stat pe ei, insa ca idee, daca mergeti sa luati o cafea, imediat va lucreaza la piese, va inlocuiesc diverse pe la motor, sunt un cuib de geambasi pusi pe furat. Am jurat ca nu mai merg la service-uri "autorizate" never ever. In Romania cel putin si la reprezentanta esti furat. Nu frate, sa nu mai aud de asemenea catacomb. Mai bine geambasul sigur din garaj, macar la ala poti veni sa-i dai una in cap daca iti greseste ceva. P.S. La o saptamana dupa interventia la service, masina a inceput sa scartaie precum marfarul. Ma duc la ei si imi refuza spusele, zicand ca am bagat-o pe teren offroad. Cata nesimtire, patronal nici nu vrea sa se implice, cei de la protectia consumatorului sunt mana in mana cu el. Chiar am ajuns bataia de joc a bisnitarilor? ANAF-ul ce face ????!!?