Cum sunt păcăliţi constănţenii care vor să muncească în străinătate

Cum sunt păcăliți constănțenii care vor să muncească în străinătate

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța s-a alăturat, în luna octombrie, campaniei naționale de verificare a modului în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile legale privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Au fost luate la puricat toate firmele care au acest obiect de activitate.În urma verificărilor s-a constatat că doar un procent de 30 la sută din numărul total de agenți de ocupare mai desfășurau efectiv astfel de activități, multe din societățile înregistrate cu selecția și plasarea forței de muncă nemaifuncționând în acest sens.„Noi am avut ca obiective să identificăm cazurile în care agenții de ocupare a forței de muncă nu respectă prevederile legale privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Au fost verificate 31 societăți de selecție și plasare a forței de muncă, am aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 lei și am dispus șase măsuri cu termen de remediere. Am descoperit că nu existau oferte ferme din partea unui partener străin și contractele individuale de muncă nu erau încheiate și în limba româ-nă”, a explicat directorul executiv al ITM, Eugen Bola.De asemenea, în luna octombrie a acestui an, inspectorii de muncă au efectuat 509 controale la angajatori. În urma neregulilor depistate au fost aplicate 121 sancțiuni din care 35 avertismente și 85 amenzi, în valoare totală de 558.100 lei. „Cu acest prilej au fost găsite 85 de persoane care nu aveau încheiat contract individual de muncă, pentru care s-au aplicat sancțiuni contraven-ționale în valoare de 450.000 lei. Pentru două societăți a fost sesizat Parchetul de pe Lângă Judecătoria Constanța pentru a verifica dacă sunt întrunite condițiile art. 264 (3) din Codul Muncii, acestea având un număr de 34, respectiv șase persoane fără forme legale de angajare”, a mai adăugat șeful ITM.