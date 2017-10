Cum sunt exploataţi românii care muncesc peste hotare

1

gazeta de perete

Titlul este parca din cele concepute la invatamantul politic de pe vrema lui cesca pentru gazeta de perete a sindicatului aluia mai galben decat sofranul. Romanii care muncesc peste hotare sunt exploatati ca si cei care muncesc in Romania, Nu toti, iar in ce priveste corectitudinea, in Romania este cu mult mai putina decat in Germania. Scrieti si un articol la care va puteti documenta pe toate drumurile, "cum sunt exploatati romanii caree muncesc in Romania si cum isi bat joc de ei Paralametul de 600 de golani si guvernul de habarnisti ai PSD" Ca sumt mult mai exploatati si mai prost platiti decat in Germania .. va incumetati?