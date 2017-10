Cum se pregăteşte litoralul pentru primirea turiştilor | GALERIE FOTO

Mini-vacanța de 1 Mai

Cum se pregătește litoralul pentru primirea turiștilor | GALERIE FOTO

Marea Neagră a răvășit litoralul românesc. A cărat tot nisipul fin în larg și a adus milioane de scoici și pietre la mal, laolaltă cu foarte multe resturi de lemn și piese metalice.Pentru pregătirea plajelor până pe data de 1 mai, când are loc deschiderea oficială a sezonului estival, Administrația Bazinală de Apă "Dobrogea Litoral" a mobilizat zeci de echipe și utilaje. Muncitorii au avut de curățat manual mii de metri pătrați de plaje. În multe zone, a fost nevoie să fie adunate cu mâna resturile lemnoase și meta-lice și cu lopata nisipul depus în vecinătatea aleilor de promenadă.Una dintre cele mai afectate porțiuni a fost plaja și promenada din Neptun."Aici, au fost transferați peste 3.500 de metri cubi de nisip, însumând aproximativ 150 de basculante, pentru redarea profilului plajei, astfel încât să ajungă la același nivel cu promenada. În unele locuri, diferența de înălțime între acestea, după fenomenele meteo extreme din iarnă, a fost de un metru și jumătate. Nisipul a fost adus din zonele de acumulări, în special de la Belona, Eforie Nord. Apoi a fost rebetonată promenada", a declarat Valeriu Ene, director în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor din ABADL.Lucrări ample s-au realizat și pe plajele din 2 Mai și Vama Veche, acolo unde sunt așteptate în week-end câteva mii de turiști din întreaga țară. Nisipul este acum proaspăt afânat de utilaje, însă, în curând, va fi luat cu asalt de tinerii veniți să se distreze. Autoritățile atrag atenția că există restricție pentru instalarea corturilor pe plajă."Corturile sunt specifice stațiunii Vama Veche, de aceea am hotărât să-i lăsăm pe turiști să campeze, însă nu chiar în centru. Ei pot să-și pună corturile în zona de sud, spre granița cu Bulgaria, și în nord, la Pescărie", a explicat Valeriu Ene.De asemenea, conform legii, este interzis accesul pe nisip cu autoturisme, motociclete și ATV-uri.Pe ultima sută de metri, agenții economici din Vamă fac ultimele pregătiri. Toate locurile de cazare au fost deja rezervate de săptămâni bune și se așteaptă la un aflux mare de turiști."Am îndesat frigiderele cu băutură, căci asta caută toți când vin la mare. Am făcut aprovi-zionarea și cu mâncare. Vom servi și preparate specifice, cum ar fi hamsie prăjită, dar și shaorma și hotdog. Orice, ca să le luăm banii turiștilor", a declarat, plin de sinceritate, unul din investitorii din stațiune.Chiar dacă patronii de la mare sunt hotărâți să vă ia banii, nu vă lăsați păcăliți dacă vă cer taxă pentru a vă permite accesul pe plajă sau nu vă dau voie să vă întindeți prosoapele pe nisip. Conform contractelor cu ABADL, aceștia nu pot să împiedice în niciun fel accesul pe plajă și nici să perceapă taxă de acces. De asemenea, ei trebuie să monteze coșuri de gunoi și să curețe în permanență plaja.În cazul în care vă întâlniți cu astfel de situații sau nu sunteți mulțumiți de starea plajei, puteți să faceți o sesizare direct la dispeceratul ABADL, la numărul de telefon 0241/673.024 sau la adresa de e-mail dispecer.plaja@dadl. rowater.ro.