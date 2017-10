Cum se pot recalifica şi angaja şomerii constănţeni

Cum se pot recalifica și angaja șomerii constănțeni

Criza economică le-a smuls locurile de muncă multor constănțeni. Ca peste noapte, oamenii s-au trezit că nu mai au unde munci și nu mai au din ce să trăiască. Trecuți deja de prima tinerețe, mulți au intrat în șomaj, cu șanse minime de a se reintegra pe piața muncii.În întâmpinarea acestor oameni au venit reprezentanții Asociației Române pentru Managementul Proiectelor, care au demarat un proiect de recalificare și consiliere a persoanelor disponibilizate din domeniul energetic, în vederea reangajării. Intitulat „De la restructurare la ocupare”, proiectul a fost realizat în parteneriat cu S.C. UrbConNet S.R.L., Filiala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” S.A. și Fundația pentru Învățământ, cu finanțare de la Uniunea Europeană.„Proiectul a urmărit să sprijine, în vederea reangajării, șomeri cu șanse scăzute de a obține un nou loc de muncă pe piața muncii, respectiv șomeri în vârstă de peste 45 de ani (80 de persoane) și tineri cu vârsta sub 24 de ani (20 de persoane), din regiunea Sud-Est, provenind din sectorul energetic. Analizele de piața muncii, precum și experiențele cu care s-au confruntat șomerii din cadrul proiectului au arătat că șomerii în vârstă de peste 45 de ani rămași fără un loc de muncă, dar și tinerii absolvenți fără experiență sunt categoriile de șomeri care își găsesc cel mai greu un loc de muncă și sunt refuzate în principal de angajatori”, a explicat George Cristian Breazu, managerul proiectului.Deși inițial s-a intenționat orientarea beneficiarilor către domeniul energiei regenerabile, un domeniu în expansiune, ulterior, s-a aflat că investițiile foarte mari de acest tip nu sunt și generatoare de locuri de muncă.„Din păcate, se investește foarte mult, dar produsele lor sunt realizate în străinătate și sunt livrate cu servicii incluse. Din această cauză, am refăcut structura programelor de formare și ne-am reorientat către calificare în domeniul energiei solare”, a mai explicat managerul de proiect.În cele din urmă, peste 120 de persoane au beneficiat de cursuri de inițiere și calificare, o mare parte din ei fiind ulterior și angajați la diferite companii din domeniu.Investitorii vor să aducă forță de muncă din-afarăPrezentă la întâlnirea finală din cadrul proiectului, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Emilia Murineanu, a atras atenția asupra faptului că, pe o piață a forței de muncă cu un număr mare de șomeri, așa cum este cea din Constanța, dar și din restul țării, este dezavantajos ca unele firme să aducă forță de muncă și chiar servicii din străinătate.„În Dobrogea, au venit mulți investitori în domeniul energiei regenerabile, este bine să vină, dar este puțin avantajos și chiar dezonorant pentru statul român ca ei să pretindă service-ul numai cu personal calificat din străinătate. Și noi avem oameni bine pregătiți și românii pot fi calificați și acest lucru ar însemna și locuri de muncă pentru ei și un plus de buget la impozite. Tocmai de aceea trebuie să existe prevederi legale în acest sens și chiar la semnarea contractelor să se țină cont de astfel de situații”, a precizat Emilia Murineanu.De altfel, trei beneficiari ai proiectului, foști șomeri, după absolvirea cursurilor, au reușit să se angajeze la una din cele mai mari companii pe plan mondial în domeniul montării și întreținerii centralelor eoliene (Windtechnics Installation & Maintenance). În prezent, ei lucrează în Franța.„Bugetul eligibil contractat pentru proiect a fost de 2.130.000 de lei, din care 2 la sută reprezintă contribuția proprie a partenerilor și 98 la sută finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană și bugetul de stat. Din acest buget s-au cheltuit, în contextul actual, pentru obținerea rezultatelor o sumă eligibilă de aproximativ 1.750.000 de lei, adică aproximativ 82 la sută, asigurând și o absorbție corespunzătoare a fondurilor comunitare. Peste 550.000 de lei, reprezentând 31 la sută din acest buget cheltuit au reprezentat impozite, taxe și contribuții plătite la bugetul de stat”, a adăugat George Cristian Breazu.