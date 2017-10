Cum se modifică criteriile de acordare a gradelor de handicap

Un ordin comun al miniștrilor Sănătății și Muncii a modificat criteriile de încadrare în grad de handicap, astfel încât doar un coeficient de inteligență sub 20 - 25 de puncte să permită înca-drarea în grad grav, măsura fiind considerată abuzivă de numeroase organizații nonguvernamentale.Ordinul nr. 692/982 din 23 mai 2013 modifică primul capitol „Funcțiile mentale” din anexa la Ordinul ministrului Muncii, Familiei și Egalității de șanse și al ministrului Sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap și a fost publicat în Monitorul Oficial din 30 mai.Potrivit ordinului, criteriul pentru acordarea gradului de handicap este o întârziere mintală ușoară (nivel QI 50 - 55 până la 70), cu scor GAFS (o cuantificare a modului în care simptomele tulburării psihice afectează nivelul global de funcționare al pacientului) cuprins între 61 - 80. Cel afectat prezintă capacitate de comunicare orală și scrisă, dar manifestă o întârziere de doi - trei ani în evoluția școlară, fără ca aceasta să fie determinată de carențe educative, dificultăți de învățare și gândire deficitară și se poate antrena în activități simple și poate desfășura activități lucrative dacă beneficiază de servicii de sprijin.Întârziere mintală ușoară - grad mediuPentru a se încadra în gradul de handicap mediu, pacientul ar trebui să aibă o întârziere mintală ușoară, asociată cu o altă deficiență fizică, senzorială, epilepsie și/sau tulburări comportamentale (care necesită tratament și monitorizare de specialitate), nivel QI 35 - 40 până la 50 - 55, scor GAFS 51 - 60, să își însușească cu dificultate operațiile elementare, dar să poată învăța să scrie și să citească cuvinte scurte, să aibă deprinderi elementare de autoservire și să se adapteze la activități simple de rutină și să aibă capacități de autoprotecție suficiente, putând fi integrat în comunitate și să desfășoare activități lucrative în condiții protejate.Handicapul accentuat presupune întârzierea mintală accentuată (nivel QI 20 - 25 până la 35- 40), cu scor GAFS 31 - 50. În acest caz, adaptarea la situații noi nu se realizează conform vârstei cronologice, persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de perfecționare este plafonată, având loc blocaje psihice, este capabilă să efectueze sarcini simple sub supraveghere, are nevoie de servicii de sprijin și se poate adapta la viața de familie, comunitate.Handicapul grav se referă la întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 20 - 25), scor GAFS 21 - 30 grav, fără asistent personal, scor GAFS 1 - 20 grav, cu asistent personal, minimă dezvoltare senzitivo-motorie, pacientul reacționând la comenzi simple îndelung executate, având nevoie de asistență permanentă și fiind incapabil de autoconducție și autocontrol.Abuz și încălcare de drepturiOrganizațiile neguvernamentale susțin că aceste modificări sunt de fapt niște abuzuri prin care se încalcă în mod vizibil dreptul la demnitate al persoanelor cu dizabilități. Reprezentanții Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) consideră că noul ordin comun de încadrare în grad de handicap a persoanelor cu dizabilități înseamnă de fapt „condamnare la moarte socială” și își exprimă îngrijorarea cu privire la modalitatea în care instituțiile statului și factorii de decizie au înțeles să reglementeze problematica dizabilității în România.„În semn de solidaritate cu cei pe care îi reprezintă, Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare își exprimă profunda indignare și îngrijorare față de noul ordin de încadrare în gradul de handicap a persoanelor cu dizabilități. Așa cum chiar textul ordinului prevede, și persoanele cu grad accentuat de handicap au nevoie de sprijin pentru a duce la bun sfârșit activități uzuale. Un pacient cu epilepsie își poate pierde viața în timpul unei convulsii și este imperios necesar să primească ajutor din partea unui însoțitor. Sperăm la o rezolvare dreaptă și cât mai urgentă și contestăm public acest nou ordin”, a declarat presedintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Rare, Adela Chirică. Aceasta a mai precizat că epilepsia este boala geniilor.Schimbări în favoarea beneficiarilorPe de altă parte, directorul adjunct de la Direcția pentru Protecția Persoanelor cu Handicap (DPPH) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ana Neagoe, a declarat că ordinul se referă numai la persoana adultă cu handicap și s-a făcut confuzie între ordinul pentru adulți și cel pentru copii, în condițiile în care evaluarea se face diferit la copii și adulți.În ceea ce privește Modificarea referitoare la QI, reprezentanta Ministerului Muncii a precizat că noul ordin este, de fapt, în avantajul persoanelor cu handicap. „Modificarea QI a adus o creștere de patru puncte cel puțin. Acum încadrarea în grad grav presupune un QI de sub 20 - 25 de puncte, înainte era sub 21 de puncte. Deci s-a crescut puțin. Prin urmare, nu se poate spune că am schimbat în defavoarea persoanelor cu handicap”, a mai spus Ana Neagoe.