Cum se încheie un contract individual de muncă

Contractul individual de muncă se încheie, conform Codului Muncii, în baza consimțământului părților, în limba română, forma scrisă fiind obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Tot Codul Muncii prevede că obligația de încheiere a contractului individual de muncă revine angajatorului.„Înainte de începerea activității, potențialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra următoarele elemente, care se vor regăsi obligatoriu și în conținutul contractului ce va fi semnat de ambele părți”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, Flory Vișan.Ca urmare, contractul trebuie să conțină datele de identificare ale părților; locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului. De asemenea, în CIM vor fi specificate criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; riscurile specifice postului; data de la care contractul urmează să își producă efectele; durata unui contract de muncă, pe durată determinată sau temporar, durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul.Cel mai important, aici vor fi menționate salariul de bază și alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și data plății salariului la care salariatul are dreptul, dar și durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână și durata perioadei de probă.„Codul Muncii prevede că angajatorul poate fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei pentru stipularea în CIM a unor clauze contrare dispozițiilor legale. În același timp, nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară se pedepsește cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei”, a mai spus Vișan.În plus, pe lângă obligația de a încheia în formă scrisă contractul de muncă, angajatorul trebuie să înregistreze, cu minim o zi lucrătoare anterior începerii activității noului salariat, contractul în registrul general de evidență al salariaților, care se transmite la ITM. În același timp, la data încheierii/modificării contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să-l informeze pe salariat cu privire la „criteriile de evaluare a activității” sale. Astfel, criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului vor fi incluse în CIM, într-o secțiune specifică.