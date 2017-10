Cum se impozitează terenul de sub construcţii

Cum se impozitează terenul de sub construcții

Constănțenii proprietari de case sau apartamente trebuie să plătească, începând de anul acesta, impozit sau taxă pentru terenul aflat sub clădirile respective.„În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, constănțenii care dețin apartamente și case datorează impozit/taxă și pentru terenul aflat sub clădiri”, explică directorul executiv al Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, Virginia Uzun.Potrivit acesteia, persoanele care dețin în proprietate un apartament și terenul în cotă indiviză aferent, precum și persoanele care dețin în proprietate o casă și terenul aferent trebuie să plă-tească impozitul pe teren. În schimb, persoanele care dețin în proprietate un apartament și în folosință terenul în cotă indiviză aferent și cele care dețin în baza unui contract de administrare, închiriere, folosință sau concesiune clădiri și teren aferent proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale plătesc taxă pe terenul respectiv.„Impozitul pe teren are termene de plată datele de 30 iunie, respectiv 30 septembrie 2016, iar taxa pe teren se achită lunar, până pe data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni în perioada de valabilitate a contractului”, a adăugat șeful SPIT.