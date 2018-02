Cum se face medierea angajării forţei de muncă peste hotare

Cum se face medierea angajării forței de muncă peste hotare

Dacă decideți să apelați la o societate comercială ce are ca activitate principală selecția și plasarea forței de muncă, solicitanții locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanța. Aici, reprezentanții ITM le vor putea da cetățenilor interesați să lucreze peste hotare informații referitoare la înregistrarea firmei la ITM sau dacă aceasta a primit vreodată sancțiuni și pentru ce anume.De asemenea, solicitanții trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente: țara de reședință, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare, condițiile de muncă, durata timpului de muncă și de repaus, durata contractului individual de muncă, condițiile de salarizare, condițiile de transport, de locuit etc.Potrivit reprezentanților ITM, persoanele fizice nu au dreptul să exercite activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate. Conform legii, agentul de ocupare a forței de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecția și plasarea forței de muncă în străinătate, să dispună de spațiul și de dotările necesare pentru buna desfășurare a activității.Apoi, este necesar ca aceste agenții să aibă încadrat în muncă personal cu experiență în domeniul forței de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele și solicitările de locuri de muncă în străinătate. În același timp, angajații acestor firme trebuie să dețină informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidența lor, dar și să încheie cu solicitanții contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă și să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își are sediul.La rândul lor, agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a încheia cu cetățenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conțină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului și modul de soluționare a eventualelor litigii. De asemenea, agenții au obligația de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetățenii români și angajatorii străini și în limba română.