Cum se dau certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pe ochi frumoşi, în Constanţa

CORUPTIA SE VEDE CU OCHIUL LIBER.CORUPTUL FACE ZGOMOT,CORUPTUL LASA URME. Coruptia administratiei locale o vedem plimbandu-ne pe strada,coruptia lor se vede din autobuz,coruptii se vad din avion,din satelit,de peste tot.Coruptia se vede chiar si de pe Google.Google va tine minte,google va baga in arhiva,google va baga in istorie.Intr-un viitor foarte apropiat vom infiinta un serviciu,numit probabil Google Street View Depravity,unde veti vedea si veti mirosi cu nasul vostru tot ce pute si tot ce este stricat si corupt in administratia locala Constanta.Doamna Andreea,spuneti-i lui Fagadau cu prima ocazie cand il intalniti,spuneti-i ca nici noi nu suntem prosti.Spuneti-i ca-l vedem,spuneti-i ca coruptia functionarilor publici se vede de pe strada,cu ochiul liber.Cladirile ridicate cu acte furate sau falsificate,constructiile ilegale se vad fara mandat de perchezitie sau de ascultare,fara procurori.Spatiile verzi,parcarile noastre furate de gasca primarului se vad cu ochiul liber.Coruptul face zgomot coruptul se aude la distanta asa cum se aude talanga la o capra in calduri.Si noi cunoastem legi,si noi stim sa citim un proiect,si noi stim sa facem socoteli.Primarul si functionarii publici au inca o mentalitate primitiva.Pe vremuri,singurii oameni care mai stiau sa citeasca erau primarul,popa si seful de post.Spuneti-i primarului ca vremurile alea au apus de mult.El nu stie ? Sa nu ne mai creada prosti.Unii functionari publici se cred fete virgine,altii se cred sfinti rastigniti pe cruce,altii se cred napastuiti de justitie,altii se dau loviti in aripa cand ajung in instanta.Spuneti-le ca in fata noastra toti coruptii sunt dezbracati.Toti sunt transparenti.Toti sunt goi,urati, murdari si imputiti pentru ca asa-i vedem noi de aici de pe strada noastra,din autobuz,de pe bicicleta mea,din satelit.Daca functionarul corupt nu zace inca in puscarie nu inseamna ca noi nu l-am descoperit.Noi stim cine este.Mai devreme sau mai tarziu el va fi pedepsit.Sa nu te indoiesti de asta,Fagadaule.