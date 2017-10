Cum se calculează taxa de habitat

1

Herghelia Constanta sau ferma de armasari

In anii '90,in calitate de tanar somer,mi-am deschis un magazin in casa parintilor.Aveam toate actele in regula.Stiti cine a fost primul "client" care a intrat in magazinul meu ? A fost sergentul de strada,sectoristul din cartierul Abator.Sectoristul nu m-a gasit in cladire,dar mi-a lasat vorba sa ma prezint a doua zi la sediul politiei municipale. M-a chemat la politie ca pe un infractor. Singuri intr-o camera din sediul politiei,omul nostru a trecut direct la subiect."Am si eu copii de crescut" mi-a spus organul de stat.Trebuia sa-i platesc taxa de protectie. Sergentul de strada m-a cautat la portofel si pe mama(Dumnezeu sa o ierte !) o verificase in cartea de imobil mai bine de 15 ani. Tremura saraca mama,in fata lui.Ne cauta la dinti ca pe armasari. Mai sus,la 50 de metri,traficantii de tigari de la fostul ICH,vindeau in liniste tigari de contrabanda.In aprilie 2003,Prea Pretiosul Adrian Nastase declara de la tribuna Parlamentului ca nimeni nu are voie sa-i numere gainile din batatura.El este un cetatean special,cel mai special dintre pamanteni.Dupa mai bine de 10 ani de la celebra declaratie a lui Nastase,un primar din partidul Pretiosilor,ma cheama din nou la primarie.Primarul imi verifica potcoavele.El are voie sa-mi numere maselele,eu nu am voie sa-l intreb cati mistreti are in curte.In urma cu 20 de ani,un "sergent" ma cauta in portofel,azi un primar ma invita la primarie ca sa ma caute in dinti ca pe un armasar din herghelia lui personala.Primarul se crede Dumnezeu,el face legi,el imarte dreptatea,el imparte saracia,el hotaraste cum trebuie sa traiesc eu,el distribuie cocenii.Daca sunt sarac,e bine ca astept in doua labe ca Labus,astept sa primesc un os de la masa partidului.Daca sunt bogat iar e bine,ca partidul are armasari la ferma.Cand intorc pagina ziarului aflu ca domnul Dragomir se lupta cu evaziunea fiscala si coruptia.Domnul Dragomir se face ca nu-i vede pe evazionistii din industria sexului,sau a contrabandei,el are ciuda pe armasari,adica pe firmele care aduc un venit la stat.Mama lor de copitate !