Cum se calculează şi cât timp primeşti indemnizaţia de şomaj

Cum se calculează și cât timp primești indemnizația de șomaj

Indemnizația de șomaj se acordă, conform legii, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează: timp de 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an; timp de 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani; timp de 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Cuantumul indemnizației de șomaj este, așadar, o sumă acordată lunar și în mod diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare.O importanță deosebită la stabilirea cuantumului indemnizației o are vechimea în câmpul muncii. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, indemnizația lunară primită de un șomer se calculează astfel: 75% din salariul minim brut pe țară, la care se adună, în funcție de vechime, o cotă procentuală de X% din media veniturilor realizate de persoana în cauză în ultimele 12 luni. Cotele procentuale sunt diferențiate în funcție de stagiul de cotizare. Pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin trei ani, indemnizația de șomaj se va calcula în funcție de 3% din media veniturilor realizate în ultimul an anterior pierderii locului de muncă. Pentru cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare, cota va fi de 5% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, pentru cel puțin zece ani de stagiu de cotizare, cota este de 7%, iar cota de 10% din media veniturilor pe ultimul an lucrat se va lua în calcul în cazul persoanelor care au avut un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.În prezent, salariul minim brut pe țară este de 1.450 lei.