Cum se anunţă iarna la Constanţa. Vezi prognoza meteo pe trei luni

Cum se anunță iarna la Constanța. Vezi prognoza meteo pe trei luni

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii nu anunță schimbări majore pentru clima României în următoarele trei luni. În luna noiembrie 2011, regimul termic mediu lunar al aerului va prezenta valori apropiate de mediile multianuale în majoritatea regiunilor, exceptând centrul, estul și local în sud-vestul țării, unde valorile termice vor fi sub normele climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a zonelor, iar în vestul și centrul țării, acestea pot depăși mediile multianuale lunare.În luna decembrie 2011, temperaturile medii lunare ale aerului se vor situa în limite apropiate de normele climatologice la scara întregii țări. Cantitățile lunare de precipitații vor fi normale în estul si sud-estul țării, sub valorile medii multianuale pe areale restrânse din zonele sudice și sud-vestice, iar în nord-vestul și centrul teritoriului, peste valorile normale.În luna ianuarie 2012, temperaturile medii ale aerului vor înregistra valori apropiate de mediile multianuale lunare în cea mai mare parte a teritoriului. Sub aspect pluviometric, cantitățile medii lunare de precipitații vor înregistra valori apropiate de normele climatologice în cea mai mare parte a teritoriului, cu excepția zonelor vestice și centrale unde local, acestea se pot situa peste mediile multianuale lunare. Prognoza meteorologică sezonieră se elaborează cu anticipație de 1-6 luni având un caracter orientativ și grad de realizare de peste 60-65%. De aceea, aceste estimări sezoniere sunt permanent actualizate prin prognozele pe termen scurt (1-3 zile) și mediu (7-10 zile), cu un grad de realizare de peste 87-95%.