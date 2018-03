Cum să-ți alegi scaunele pentru bucătărie

Ştire online publicată Vineri, 23 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Să dai un aspect nou bucătăriei este destul de ușor de realizat cu ajutorul câtorva scaune noi de bucătărie. Dacă vreți un look cu adevărat mai special, ar fi mai bine să le cumpărați separat de masă decât să luați un set întreg, să vă ștergeți pe mâini și să spuneți... gata, am terminat. Înainte să vă grăbiți în a face achiziția, iată câteva sfaturi pe care ar trebui să le luați în considerare conform specialiștilor de la www.EXPERT-SCAUNE.roPrimul lucru pe care trebuie să-l faceți e să măsurați masa pentru a vă da seama câte scaune încap la ea. Lăsați și un pic de spațiu de manevră, pentru că nimănui nu îi place să dea cot în cot la masă, când mănâncă. În același timp, ar trebui să evitați în a achiziționa scaune bucatarie ce au mai puțin de 50 cm lățime, pentru că nu vor fi îndeajuns de confortabile.Un alt lucru la care trebuie să vă gândiți e forma mesei. Dacă e rotundă sau ovală, spațiul de sub ea ar putea fi limitat, deci asigurați-vă că scaunele pot fi împinse ușor sub masă când nu vor fi folosite. În general este recomandat ca la mesele dreptunghiulare, fiecare persoană să aiba parte de un spațiu de minim 65 cm, iar la mesele rotunde sau ovale, 75 cm.E bine ca atunci când alegeți scaunele pentru masa dumneavoastră, acestea să păstreze parțial stilul mesei, sau să se potrivească cu stilul ei. E bine ca scaunele să fie confecționate din același material ca masa, sau să păstreze parțial din culoarea mesei. Puteți încerca și ceva artificii prin combinarea unei mese mai retro cu scaune moderne, dar este important ca între cele două să existe macar o legătură, cum este culoarea.Luați în considerare cât de mult veți utiliza aceste scaune. Dacă nu le utilizați foarte des și aveți obiceiul de a mânca în oraș sau în altă cameră, în cazul acesta poate nu e nevoie să apelați la scaune cu un design mai spectaculos, dar este necesar să achiziționați scaune confortabile, pe care se va putea sta pentru câteva ore.Materialul textil poate oferi confort și poate lăsa impresia de stil ceva mai luxos, în timp ce pielea este mai durabilă de-a lungul timpului, se șterge mai ușor, deși vara nu e un anotimp grozav pentru astfel de scaune.Chiar dacă nu utilizați aceste scaune de bucătărie prea des, nu este recomandabil să apelați la modele ce au perna prea tare. Este bine să încercați modele ce au perna ceva mai voluminoasă, pentru că aceste se vor simți mult mai confortabil. În funcție de cât doriți să cheltuiți, puteți apela și la scaune cu un design mai deosebit, chiar la scaune ce pot fi utilizate fără probleme chiar și în sufragerie. Daca doriti sa mai cititi si alte informatii, puteti sa va informati de pe site-urile de specialitate din Romania, sau aici daca doriti informatii in limba engleza.Și dacă nu sunteți siguri că doriți să faceți comandă pe internet pentru scaune, EXPERT-SCAUNE.ro vă pune la dispoziție și magazine fizice, pentru a oferi clienților săi toate condițiile necesare pentru a face achiziții cu toate informațiile de care au nevoie.