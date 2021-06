Cum să te pregătești pentru un interviu video

Video-CV-ul, un as în mânecă

De ce e avantajos interviul video

Ce să NU faci, dacă vrei să obții jobul dorit

Când ești în căutare de joburi în Constanța și nu numai trebuie să știi că primul pas, după ce ai trimis CV-ul, este să te pregătești pentru interviu. Și, cum tehnologia ajută în acest sens, mulți angajatori aleg să țină primul interviu video, la distanță.Date fiind restricțiile care au fost impuse pe perioada stării de alertă, angajatorii s-au obișnuit cu lucrul în mediul online. Iar când ești în căutare de joburi în Constanța și nu numai, trebuie să fii pregătit și pentru un alt fel de primă întrevedere cu potențialii angajatori. Căci interviurile nu se mai țin obligatoriu la sediul firmei. Mai ales dacă este vorba despre firme din alte orașe sau chiar din afara țării. Mai mult decât atât, există acum multe oportunități pentru a lucra de acasă, chiar și pentru companii din afara granițelor, așa că interviul online este singura cale de comunicare în prima etapă.Contextul actual este o bună ocazie de a pregăti și un alt fel de CV. Cel ]n format video te ajut[ să ții pasul cu progresele în digitalizarea din resurse umane. În plus, te va diferenția de majoritatea candidaților. Faptul că poți vorbi liber despre tine în fața camerei constituie un atu. Îți permite să-ți dovedești creativitatea, să-ți prezinți personalitatea și să evidențiezi aptitudinile și competențele cheie. Angajatorii își doresc oameni dispuși să-și depășească limitele, cu orizonturi largi și cu o gândire avangardistă. În funcție de prestația ta, poziția pentru care aplici și procesul de selecție definit de angajator, un astfel de CV te poate scuti de interviul fizic sau alte etape din faza inițială de recrutare. Video-CV-ul poate scoate în evidență trăsături pe care nu le conștientizezi.Chiar de ar fi să iei în considerare doar și numai faptul că îl poți da din propria cameră poate fi un atu. Căci ești în confortul propriei locuințe, pe teritoriul tău. Iar asta ar trebui să mai limiteze emoțiile. În plus, nu trebuie să te deplasezi, nu depinzi de mijloace de transport sau de trafic și elimini riscul de a nu fi punctual. Un interviu video se desfășoară similar cu interviul clasic. Diferența este că te vezi cu reprezentantul angajatorului prin intermediul camerei, pe monitorul computerului sau pe ecranul tabletei sau al telefonului mobil. Fie primești în prealabil un link de accesat, fie ți se spune prin intermediul cărei aplicații veți comunica. Când cauți joburi în Constanța sau în alte orașe, interviul video este un avantaj. Căci nu trebuie să fii neapărat în localitate în acel moment. În plus, poți trimite și mesaje scrise în timpul interviului, dar și documente anexe. Ai ocazia să analizezi mimica și gestica celui care te intervievează, așa încât îți poți face o idee cu privire la rezultatul discuției.Dacă este pentru prima dată când susții un interviu video, este important să te pregătești. Mai ales dacă pot apărea probleme tehnice legate de conexiune sau de imagine. Dacă știi că există astfel de probleme sau că pot apărea, este bine să-ți previi interlocutorul de la început. Altminteri, poate considera că tratezi cu superficialitate întrevederea. Comportă-te exact ca și cum ai fi în biroul angajatorului. Și nu ignora ținuta! Chiar dacă ești în camera ta, nu te prezenta în ținuta de casă sau, și mai rău, în pijamale! Adoptă o ținută potrivită postului pe care îl dorești. Fii atent la detaliile care se văd în spatele tău în timpul interviului. Dacă spațiul este dezordonat, nu îți oferă credibilitate. Nu te așeza cu spatele la geam sau la o sursă de lumină, pentru că recrutorul nu te va putea vedea bine. Cel mai bine este să te așezi cu spatele la un perete și să te asiguri că există o sursă de lumină în cameră. Nu te baza pe microfonul dispozitivului. Dacă vrei să arăți că îți pasă, utilizează căști cu microfon.