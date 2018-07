Cum să te deplasezi uşor prin trafic cu ajutorul unei biciclete

Cum să te deplasezi ușor prin trafic cu ajutorul unei biciclete

Folosirea unei biciclete nu este doar o metoda buna de a te mentine in forma, ci si o alternativa la masina personala, precum si la alte mijloace de transport in comun. Cu toate acestea, uneori este greu sa te deplasezi prin traficul infernal de la primele ore, iar o experienta neplacuta in drum spre serviciu iti poate afecta intreaga zi. Iata o serie de sfaturi care sa te ajute sa te deplasezi pana la lucru si inapoi cu ajutorul unei biciclete, chiar si in conditii de trafic.- Desi exista multe tipuri de biciclete pe piata, cel mai bun mod de a alege un model potrivit este sa te raportezi la distanta pe care o ai de parcurs, precum si la tipul de teren. De exemplu, pentru distante scurte, o bicicleta pliabila este perfecta pentru tine! In plus, daca planuiesti sa folosesti si transportul in comun, aceasta se poate plia cu usurinta, ocupand foarte putin spatiu. Pentru distante lungi, in schimb, foloseste o bicicleta de oras, care este confortabila si stabila. Mai nou, ultimele modele de biciclete hibride imbina calitatile unei biciclete de sosea cu cele ale unei de munte, existand atat modele pentru barbati cat si pentru dame.- Nu uita sa porti o casca de protectie, precum si alte accesorii de siguranta(de exemplu vesta reflectorizanta). Acestea te vor ajuta sa reduci riscul unui accident neplacut. In plus, nu uita de luminile fata-spate, sau de un claxon care functioneaza corect.- Alege o sa pentru bicicleta care sa nu iti provoace disconfort in timp ce pedalezi. Mai mult, echipeaza-ti bicicleta cu mansoane confortabile si potriveste-ti bine inaltimea seii si a ghidonului inainte de a pleca la drum. Nu uita sa iei cu tine si un bidon cu apa in zilele toride. Daca trebuie sa cari multe lucruri cu tine, opteaza pentru un ghiozdan sau un portbagaj special pentru biciclete. O geanta stil "postas", desi arata bine, te poate dezechilibra sau iti poate provoca dureri in zona gatului si a umerilor.- In prima faza, foloseste bicicleta doar de 2-3 pe saptamana, pana te obisnuiesti cu efortul, dar si cu traseul. Pe masura ce acestea nu ti vor mai parea o provocare, vei putea folosi bicicleta zilnic. Pentru a gasi un traseu optim, poti incerca sa pedalezi in weekend, cand nu exista riscul de a intarzia la lucru.- Evita riscul unui accident si alege o strada mai putin aglomerata, chiar daca distanta este mai lunga. De multe ori, Google Maps iti va fi de ajutor, avand si optiuni de trasee pentru ciclisti.- Poti incerca acest lucru acasa, in weekend. Iti va fi de ajutor, mai ales daca cel mai apropiat service este la distanta, iar tu esti deja in intarziere. Nu uita sa ai la tine si un kit de reparatie pentru biciclete, care iti va fi la indemana in orice situatie neprevazuta.- Daca esti angajat in trafic, nu lasa muzica sau convorbirile la telefon sa iti distraga atentia.- Acest lucru il va ajuta pe cel din spatele tau sa pastreze o distanta corespunzatoare, sau sa nu se angajeze in depasire.- Odata ce inveti traseul si ai capatat experienta intr-ale pedalatului, nu-ti fie frica sa te angajezi in trafic. Soferii iti vor respecta spatiul pentru deplasare daca esti vizibil si increzator.