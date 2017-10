Cum să plăteşti un impozit pe clădiri de douăzeci de ori mai mic, cu o singură declaraţie

SPIT Constanța precizează:

Cum să plătești un impozit pe clădiri de douăzeci de ori mai mic, cu o singură declarație

Mii de constănțeni au intrat în panică după ce au auzit că este posibil să aibă de plătit mii de lei impozit pentru clădirea sau apartamentul pe care le dețin. Chiar dacă Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța nu a trimis încă înștiințările de plată, unii dintre noi am aflat deja cât avem de achitat, verificându-ne contul online de pe site-ul SPIT. Trebuie să știți însă că suma respectivă nu este în toate cazurile și suma finală de plată. Practic, SPIT a calculat impozitul conform legii, dar neavând informații clare despre destinația imobilului sau apartamentului. Tocmai de aceea toți proprietarii care au sediul unei firme în imobilul pe care îl dețin vor primi înștiințarea de plată cu suma ca pentru persoană juridică, indiferent dacă este vorba despre persoană fizică. Ulterior, se poate depune o declarație, la care se vor atașa și unele documente, cu ajutorul cărora va fi recalculat impozitul, ca pentru persoană fizică.„În conformitate cu prevederile Legii nr. 227 din 2015, privind Codul Fiscal, începând cu anul 2016, impozitul sau taxa pe clădiri se stabilește în funcție de destinația finală a clădirii. Acestea pot avea destinație rezidențială, adică locuință, destinație nerezidențială, pentru activitate economică și mixtă - locuință și activitate economică. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă sau la adresa respectivă au fost înregistrate sedii de societăți comerciale ori cel datorat de persoane fizice autorizate, cum ar fi cabinetele medicale, întreprinderile individuale, notari, avocați, experți contabili etc., s-a stabilit automat, cu respectarea prevederilor art. 458, aliniatul 4, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin aplicarea cotei de 2 la sută asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădirile rezidențiale. Pe cale de consecință, reamintim constănțenilor care dețin în proprietate sau folosință clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă sau la adresa respectivă au fost înregistrate sedii de firmă, faptul că, în urma depunerii declarației, se va restabili impozitul sau taxa pe clădiri în conformitate cu situația fiscală reală”, explică directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.De la 7.700 la 308 lei, pentru sediul de taximetristAstfel, de exemplu, unui taximetrist, care are sediul social la adresa de domiciliu, dar nu desfășoară activitate economică, i-a fost calculat, fără depunerea declarației fiscale, un impozit pe clădiri de 7.700 lei. Însă, după depunerea declarației fiscale și recalcularea impozitului, va avea de plătit suma de 308 lei. Același principiu se aplică și la o persoană fizică ce deține în proprietate o clădire cu destinație mixtă, cu 110 metri pătrați cu destinație rezidențială și 40 de metri pătrați cu destinație nerezidențială (spațiu comercial). Inițial, aceasta ar fi avut un impozit de 15.000 lei, însă, după depunerea declarației, acesta va scădea la 4.440 lei fără raport de evaluare și 1.790 lei cu raport de evaluare.Ce documente trebuie să atașați declarației fiscale„Contribuabilii care se regăsesc într-una din situațiile prezentate mai sus au obligația să depună declarații fiscale pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădiri până la data de 31 martie 2016. Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se vor depu-ne declarațiile însoțite de mai multe documente”, precizează șeful SPIT.Este vorba despre raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință, procesul verbal de recepție finală din care reiese valoarea clădirii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii cinci ani anteriori anului de referință și actul de dobândire a dreptului de proprietate a clădirii, în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referință, din care reiese valoarea clădirii. În cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv.De asemenea, trebuie depus orice document din care reiese destinația clădirii, cum ar fi contractele de închiriere, contractele de comodat, autorizațiile de construire și orice alte documente justificative.Dacă nu aduci declarația rămâi cu impozitul uriaș„În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul sau taxa pe clădiri se stabilește similar clădirilor rezidențiale. Iar în cazul în care la adresa imobilului se desfășoară activitate economică, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează similar clădirilor nerezidențiale. În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial”, completează Virginia Uzun.Formularul „Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea unei persoane fizice” poate fi descărcat și de pe site-ul SPIT, www.spit-ct.ro, secțiunea Persoane fizice - Documente declarate - Impozitul pe clădiri.Declarațiile pot fi depuse online, pe site-ul SPIT, prin e-mail, la adresele ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@ spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro, prin fax, la numerele 0241/488.566, 0241/488.536, 0241/488.543, 0241/488.545, 0241/488.531, prin poștă, cu confirmare de primire sau direct la ghișeele agențiilor fiscale.