Cum să nu iei țeapă, când faci un curs de programator. La WellCode, cursantul este în oglindă cu el însuși: reușește atât cât muncește!

De altfel, cu cât succesul unei companii românești și nu numai este mai mare, cu atât numărul de contestatari crește direct proporțional. Este și cazul WellCode, platformă de training/mentorat în programare fondată de către Petru Trîmbițas.







Fost olimpic la informatică și stagiar la Facebook și Google în Statele Unite ale Americii, acesta a decis, în 2017, să se întoarcă în orașul natal, Cluj-Napoca, și să fondeze o companie care să îi ajute atât pe liceeni și studenți, cât și pe profesioniștii în alte domenii, să înceapă cu dreptul o carieră în IT.













Un job de programator este printre cele mai râvnite din România, în momentul de față, atât din punct de vedere financiar, cât și pentru flexibilitatea și oportunitățile pe care le oferă: ca angajat într-o companie mare, freelancer sau antreprenor.







Feedback-ul de tipul " WellCode teapa ", materializat prin articole, clipuri și comentarii precum cele enumerate anterior, a apărut în momentul în care unii doritori fie nu au putut face față cursurilor susținute de Petru Trîmbițaș și de colegii săi, fie și-au dat seama că programarea nu este ceea ce își doresc sau au realizat că a fi IT-ist presupune mai mult decât acumularea cunoștințelor legate de cod sau funcții complexe. "Există unii cursanți care se înscriu în programul nostru și care renunță atunci când descoperă că învățarea este un proces bilateral, un efort constant și susținut, de ambele părți - profesor și cursant.







Mai important, acești cursanți fac un pas înapoi în momentul în care își dau seama că strategia copy-paste nu funcționează, nici inspirația din alte surse cum ar fi internetul.







Când realizează că sunt ei cu ei înșiși, mulți renunță", spune Petru Trîmbițaș. Cum întotdeauna este mai ușor să pasezi vina și responsabilitatea, au apărut despre WellCode pareri neconforme cu realitatea. Concret, în momentul în care și-au dat seama de complexitatea programului, mulți dintre cei care se visau programatori de succes au renunțat și au început munca de ponegrire și compromitere.







Conform fondatorului Petru Trîmbițaș, principala diferență dintre WellCode și alte companii care oferă servicii de training/mentorat în IT o reprezintă concentrarea tuturor resurselor către atingerea obiectivului final: angajarea în domeniul IT. Iar cifrele o confirmă: 95% dintre cei care au terminat programul WellCode lucrează deja în programare.







Pe de-o parte, cursanții sunt încurajați să descopere singuri rezolvarea problemelor de matematică și informatică, dar și în general, primind doar sfaturi de la mentori, nu răspunsuri complete.







Pe de altă parte, doritorii nu învață doar de la unii dintre cei mai buni profesioniști în domeniul programării din România, ci și de la o echipă complexă - psihologi, mindset coachi și client success advisori- despre cum să-ți schimbi mindsetul. Cu siguranță, cei care au scris despre WellCode recenzii departe de realitate sunt cei care nu s-au putut obișnui cu acest stil.







"Mindset-ul și atitudinea cu care abordezi problemele sunt extrem de importante pentru a reuși în programare și chiar în viață. Dorința de a evolua, de a ști care îți sunt scopurile și de a munci activ pentru atingerea lor valorează cel puțin la fel de mult precum abilitățile tehnice. Un alt lucru foarte important este odihna:

8 ore de somn sunt esențiale pentru o eficiență bună în programare. Când vine vorba despre IT, partea teoretică este neglijabilă. Cu alte cuvinte, este nevoie de practică 100%. Totul constă în gândire logică, iar aceasta se dezvoltă prin exerciții practice și scriere de cod. Scopul nostru este să învățăm cursanții să devină independenți și capabili să creeze aplicații de la zero. Acest aspect este foarte important atunci când vine vorba de interviuri, unde angajatorul va dori să vadă, la potențialul său viitor coleg, competențele necesare din domeniul programării", explică Petru Trîmbițaș.



”Este de înțeles faptul că, atunci când așteptările, fie ele și nerealiste sau exagerate, se confruntă cu realitatea - spre exemplu nereușita la un interviu de angajare sau realizarea că logica și gândirea proactivă nu reprezintă principalele lor atuuri -, clienții nemulțumiți își vor îndrepta frustrarea în direcția greșită: către WellCode, nu către ei înșiși”, spune psihologul Cătălin Tudoran. În schimb, cei realiști, care se autoevaluează constant și își observă progresul pe durata cursurilor, recunosc beneficiile pe care această companie le-a adus în viața lor, după cum reiese în continuare:



· "Am 19 ani, am învățat programare de la zero și, după 4 luni de mentorat, am obținut o ofertă și lucrez în industrie deja de câteva luni" (Lilian, student);



· "Neavând un background în mate-info, am avut dificultăți la început în ceea ce privește înțelegerea noțiunilor, însă, cu ajutorul echipei WellCode, totul a căpătat sens și am înțeles logic cum se rezolvă problemele de pe platformă" (Andrei, 32 de ani, arhitect în căutarea reconversiei profesionale în IT);



· "Am primit recent o ofertă de angajare la o multinațională, pe un post de Junior Android Developer. Țineți cont de sugestiile care vi se oferă din partea echipei WellCode și nu vă lăsați descurajați de obstacole. Ele sunt acolo să vă facă mai buni și mai pregătiți pentru meseria pe care ați ales-o" (Cristi, student, 20 de ani);



· "Programul de mentorat de la WellCode m-a ajutat să mă disciplinez, să mă concentrez pe lucrurile cu adevărat valoroase.







A fost un proces greu și frustrant, însă satisfacția este imensă. Am înțeles principalele funcții și deja rezolv probleme cu șiruri de numere. Pentru mine, nu există nu pot: vreau să lucrez în IT și asta voi face!" (Alina, în căutarea reconversiei profesionale după 10 ani în alt domeniu);



· "Pe lângă cunoștințe, am obținut disciplină de lucru și încredere în sine cu ajutorul programului de mentorat de la WellCode" (David, elev în clasa a IX-a, olimpic la informatică).



În concluzie, cu ajutorul WellCode, oricine poate învăța programare și își poate schimba nu doar cariera, ci și viața în bine, atât din punct de vedere financiar, cât și din cel al flexibilității, timpului personal și al altor libertăți, însă condiția sine-qua-non este aceea de a-și dori și de a lupta pentru visul său. În mod evident, cei care nu depun niciun efort pentru ei înșiși nu se pot aștepta ca alții, fie și cei mai buni profesioniști în IT, să lucreze în locul lor și să le garanteze salarii de mii de euro în cele mai mari companii care activează în țara noastră.











Mai mult decât atât, de cele mai multe ori, pe rețelele de socializare și nu numai, cei autointitulați "experți" într-un anumit domeniu sunt, de fapt, cei care nu au nicio tangență cu respectiva arie profesională. Un alt exemplu este acela al persoanelor care au avut o experiență neplăcută cu un anumit brand, în mare parte din vina lor, iar apoi încearcă să îl discrediteze prin diferite metode: recenzii negative, articole distructive, videoclipuri defăimătoare etc. ”Cel mai simplu și mai de impact, în opinia lor, este să pună eticheta țeapă, pentru orice nu rezonează cu opinia lor, cu gusturile lor”, este de părere psihologul Cătălin Tudoran.