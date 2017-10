Cum să ieşi la pensie

1

Iesirea la pensie? O minciuna!

Ce spun cei de la CJPAS este o minciuna. Am depus pe 25 Mai cererea de pensionare anticipata partiala 33558 si in Noiembrie am primit raspunsul (refuzul) negativ. Motivul? Adeverintele emise in 2.000 de catre SN Mangalia (fost UM 2029) si SN2Mai Mangalia, nu corespund cu normele 590/2008. Adica retroactiv. Dar cea mai tare este ca Normele metodologice 340/2001 de aplicare a legii 19/2001, "MODIFICA LEGEA". Pe scurt, imi trebuiau 32 ani si 8 luni contributie cfm Legii 19/2001 iar Normele te socotesc dupa data nasterii si cer 35 ani contributie. Bun de cartea recordurilor prostesti. Dl. Marian Sarbu a fost cel ce le-a semnat pe amandoua.