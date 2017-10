Cum să hrăneşti un copil cu 8,3 lei pe zi

2

trist dar adevarat

Pentru caini, puscariasi se cheltuie mai mult decat cu acesti copii. Se gasesc bani, dar cine sa ii caute ? Sa mai subtieze mocangelile, la pensionari, la tigani, sa eutanasieze maidanezii, sa puna sa-si achite amenzile pe curve si bisnitari, etc... Am sponsorizat inainte de sarbatori un asemenea centru, ramai uimit cu ce lipsuri se confrunta acei copii. Toata consideratia pentru cei care se zbat zilnic pentru acesti copii. Exista bani pentru 600 de putori parazite in parlament si senat, de masini si secretare desi pe ei nu ii vrea nimeni acolo.