Cum s-a modificat concediul de creşterea copilului

Cum s-a modificat concediul de creșterea copilului

Femeile care vor deveni mămici după 1 ianuarie 2013, dar și cele care sunt deja în concediu de creștere a copilului vor beneficia de stimulent de inserție chiar dacă au optat de concediu până la vârsta de doi ani a copilului.Ministerul Muncii, prin Hotărârea nr. 1291, aduce o serie de modificări și completări normelor de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului. Potrivit ministrului Mariana Câmpeanu, modificarea acestui act normativ era necesară pentru a asigura unitate în beneficiile de asistență socială.Prezentul act normativ oferă dreptul să solicite stimulentul de inserție și persoanelor care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani. Astfel, stimulentul de inserție se acordă lunar persoanelor îndreptățite care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situația în care persoana a optat pentru concediu pentru creșterea copilului în vârsta de până la un an, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap sau după împlinirea de către copil a vârstei de un an, în situația în care persoana a optat pentru concediul de creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum și de o indemnizație lunară.Reguli noi pentru stimulentul de inserțieDacă mama sau tatăl care a optat pentru concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserție, solicită acordarea concediului fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani, nu mai beneficiază de stimulentul de inserție la reluarea realizării de venituri supuse impozitului.În situația în care celălalt părinte solicită concediul pentru creșterea copilului de cel puțin o lună, conform regulii impusă de lege în anul 2012, în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, stimulentul de inserție nu se mai acordă.De asemenea, în cazul în care persoana îndreptățită care a solicitat concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserție se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.De asemenea, dacă unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an și celalalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copilul anterior a vârstei de doi ani.În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat după împlinirea de către copil vârstei de un an și celalalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, plata stimulentului de inserție se suspendă și se acordă indemnizația pentru creșterea copilului, majorată cu suma de 600 lei.Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție se cuvin pentru fiecare naștere, respectiv pentru fiecare situație de adopție. Astfel, prevederile care stabileau că aceste drepturi se acorda numai pentru primele trei nașteri se abrogă.Grăbiți-vă să faceți dosarul!Atenție, persoanele care au optat pentru concediu pentru creșterea copilului până la doi ani și care primesc deja indemnizație pentru creșterea copilului sau care realizează venituri profesionale la data intrării în vigoare a Legii nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, beneficiază de stimulentul de inserție în condițiile legii, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Dacă cererea este depusă după termenul prevăzut mai sus, stimulentul de inserție se acordă de la data depunerii cererii.