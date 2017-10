Cum puteţi să munciţi legal şi sigur în străinătate

Cum puteți să munciți legal și sigur în străinătate

Mirajul unui loc de muncă în străinătate, plătit cu mulți euro, le joacă multor români în fața ochilor. Pe asta se bazează și cei care îi ademenesc cu tot felul de joburi bine plătite, după care le dau țeapă, oamenii trezindu-se ulterior sclavi într-o țară străină. O cale sigură prin care puteți să obțineți legal un loc de muncă peste hotare este portalul EURES din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. EURES reprezintă o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Spațiului European și Elveția. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei rețele sunt sin-dicatele, organizațiile patronale și alți actori implicați în piața muncii.Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European în calitatea sa de membru EURES. Consultantul Elena Pană din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, vă poate prezenta locurile de muncă disponibile, vă poate îndruma în privința documentelor de care aveți nevoie, vă poate sfătui pentru ce job sunt calificați și puteți să aplicați și vă pune în legătură cu angajatorul.Atenție la agenții privați de ocupareDacă vă nemulțumește oferta de joburi prin Eures, puteți să vă căutați un loc de muncă și prin agenții privați de ocupare. Însă interesați-vă bine înainte de a apela la o astfel de firmă căci, dincolo de faptul că aici veți plăti serviciile, s-ar putea să cădeți pe mâna unor țepuitori. Potrivit legii, astfel de firme vă pot oferi activități de mediere. Con-tractele de muncă trebuie să cuprindă un set de elemente obligatorii, iar în afara tarifului de mediere prevăzut de lege, agenții de ocupare nu au dreptul de a percepe alte comisioane și de a pretinde garanții de la solicitanții de locuri de muncă. Ce se mai găsește de muncăRețeaua Eures propune, în prezent, peste 100 de job-uri în Belgia, Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia și Repu-blica Cehă. Sunt disponibile cinci posturi de asistente medicale în Belgia, cu un salariu brut de cel puțin 2.100 de euro pe lună pentru primul an lucrat. În Danemarca sunt căutați stagiari - lucrători calificați în sere, ferme de pomi fructiferi și ferme de creșterea animalelor. Retribuția lunară este de 1.260 de euro brut, din care se scad contri-buția socială, chiria lunară și impozitul. În Germania se găsește de muncă în ingineria auto, iar salariile sunt negociabile. Italienii au nevoie de instructori de scufundări, pentru care oferă un salariu de 600 de euro net pe lună, plus comisioa-ne, și promotori centru de scufundări, cu 800 de euro net pe lună. În Norvegia se caută operatori și ingineri. Operatorii vor primi între 22 și 30 de euro brut pe oră, în funcție de vechime, iar inginerii între 6.400 și 9.000 de euro brut pe lună. Polonezii oferă un salariu de 2.500 de zloți pe lună, brut, pentru tăietorii de piatră și lemn, iar în Cehia sunt disponibile 30 de posturi de sudori piese de oțel, plătiți cu 900-1.100 de euro brut pe lună, plus sporuri de productivitate.