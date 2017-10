Cum putem să protejăm delfinii din Marea Neagră

Peste 170 de delfini au eșuat pe plajele litoralului românesc în anul 2012. Cei mai mulți erau deja morți, ceilalți au murit în scurt timp. Mai mult de jumătate din aceștia au căzut victime plaselor pescărești.În încercarea de a salva puținii delfini care au mai rămas în Marea Neagră, organizația nonguverna-mentală „Mare Nostrum” a demarat de câțiva ani mai multe proiecte, toate cu finanțare din sponsorizări, donații sau programe europene. Niciuna din instituțiile statului nu a alocat fonduri în scopul conservării cetaceelor din Marea Neagră, singurii care s-au implicat vreodată fiind reprezentanții Administrației Bazinale de Apă „Dobrogea Litoral”, care s-au ocupat de preluarea cadavrelor mamiferelor de pe plaje.„Ne-am propus ca în 2013 să conti-nuăm acțiunile noastre pentru conservarea delfinilor. Tocmai de aceea am realizat proiectul «Monitorizarea delfinilor din Marea Neagră», susținut financiar de către DB Schenker. Acesta se constituie și un îndemn către autoritățile locale de a deveni parteneri «Mare Nostrum», într-un efort comun și concentrat pentru a îmbunătăți starea de conservare a biodiversității marine, în special a celor trei specii de delfini care trăiesc în Marea Neagră”, declară Mihaela Cândea, director executiv ONG „Mare Nostrum”.Dispozitive acustice pentru plasele pescarilorProiectul își propune folosirea uneia dintre cele mai moderne tehnici și anume metoda foto-identificării, precum și continuarea activităților de monitorizare și conservare a cetaceelor din apele litorale românești, incluzând achiziționarea și montarea de noi dispozitive acustice pentru îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit, ca măsură de reducere a numărului de cetacee capturate accidental. Datele obținute vor fi de un real folos atât pentru cercetătorii români, dar și pentru cei din țările riverane Mării Negre, care vor putea face noi estimări ale populațiilor de delfini și a rutelor de migrare ale acestora.„În anul 2012 am înregistrat 177 de cazuri de delfini eșuați. Este cel mai mare număr din ultimul deceniu. Totodată, au fost montate 75 de dispozitive acustice pe plasele de pescuit și am fotoidentificat 18 delfini. Pentru 2013, cu ajutorul acestui proiect în valoare de 5.000 de euro, vom continua expedițiile pe mare pentru fotoidentificare în scopul publicării în format tipărit a primului catalog cu delfinii fotoidentificați”, precizează Romulus Marian Paiu, coordonatorul proiectului.Pescarii iubesc delfiniiLa rândul lor, pescarii se arată dispuși să întindă numai plase cu dispozitive acustice, dar să nu le cumpere din banii lor.„Pescarii sunt supărați când găsesc în plase delfini morți. Noi iubim delfinii. Ei sunt tot timpul lângă noi la pescuit. Stau pe lângă barcă, iar din comportamentul lor îți poți da seama dacă vine furtună. «Mare Nostrum» nu știe încă foarte bine realitatea. Pescarii se supără dacă folosesc plase pe care delfinii le pot rupe, dar nici nu vor ca aceștia să moară prinși. Așa că hai să gândim o plasă de pescuit cu care să prindem și pește și să protejăm și delfinii. Trebuie să punem în balanță toate aspectele: situația financiară a pescarilor, cantitatea de pește pe care să o predea la statul român și apoi protecția delfinilor”, explică Laurențiu Mirea, președintele Federației Organizațiilor de Pescari de la Marea Neagră.