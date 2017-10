Cum putem obţine pensie pe caz de boală

2

pensie de boala

vecinul meu are varsta de 60 de ani, are pe cartea de munca doar 16 ani, a incetat sa lucreze din anul 1990, nu are niciun venit, este singur, nu are zile de spitalizare penrtu ca nu si-a permis sa plateasca, nu a beneficiat de ajutor social si are arterita nu mai poate merge dar nici la spital nu poate merge pentru ca nu are niciun venit. Oare ce se poate face in cazul lui? Va rog, puteti sa ma luminati ca sa pot sa-l ajut cumva?