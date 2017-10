Cum putem avea un sistem sanitar mai eficient?

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Proiecte IT ce au ca scop dezvoltarea de soluții pentru integrarea de date ale pacienților, monitorizarea bolilor cronice sau rare, dar și educația privind sănătatea mentală vor fi realizate, sâmbătă și duminică, de 15 echipe de specialiști, în cadrul unui "Health Hackathon" - primul eveniment de acest gen din Europa Centrală și de Est.Manifestarea reunește 100 de experți care au propus 20 de proiecte, în domeniul medicinei. De sâmbătă după-amiază până duminică, la ora 17,00, inclusiv noaptea, aceștia vor lucra alături de mentori din domeniul IT sau din domeniul sănătății, care îi vor ajuta să creeze aplicații utile medicilor și pacienților. Printre propuneri se regăsesc: realizarea unei hărți a disponibilității medicamentelor în baza raportărilor autorităților locale, aplicații de monitorizare a unor pacienți cu boli cronice sau rare, un sistem de programări online la medic, aplicații ce lansează notificări în caz de urgență medicală, aplicații de Realitate Virtuală (VR), dezvoltarea unor programe de educație privind sănătatea mentală, resuscitare cardiacă asistată de telefonul mobil sau integrare de date ale pacientului.Participanții la Hackathon pot apela la sfaturi din partea unei echipe de mentori ce activează în domeniul IT sau în domeniul Sănătății. La finalul Hackathon-ului, trei dintre proiecte vor fi premiate. Competiția IT de la București este primul eveniment de acest gen din Europa Centrală și de Est, a declarat Christian Rodseth — managing director Janssen Romania — administrator Johnson & Johnson România. De altfel, compania Johnson & Johnson România este inițiatoarea Health Hackathon de la București.Rodseth a subliniat că această competiție stimulează "talentul celor din IT să răspundă cerințelor din Sănătate". "În multe sectoare IT, România este un lider", a punctat el. La rândul său, Diana Loreta Păun, consilier prezidențial și membru al juriului Health Hackathon, a spus că scopul manifestării este "acela de a îmbunătăți deopotrivă viața medicilor și pacienților cu ajutorul soluțiilor IT". "Problemele din sistemul de sănătate din România sunt din nefericire multiple și complexe, (...) abordarea pe care trebuie să o avem este una pro-activă, pe probleme punctuale. Soluțiile IT trebuie să poată fi replicate în rezolvarea altor probleme din domeniul sanitar. Cu alte cuvinte vă propun o abordare graduală a problemelor din Sănătate pentru a putea fi implementate pas cu pas, așa cum spune și domnul președinte Iohannis", a afirmat Păun.Ea a vorbit despre scopul acestui proiect — "a reuni profesioniștii și mentorii din domeniul medical, experții în sănătatea publică și tinerii, studenții, antreprenorii, arhitecții de soluții de software și profesioniștii din domeniul IT-ului — ceea ce este o premieră în România—, tocmai pentru a genera acele idei și soluții inovatoare care să aibă ca scop final îmbunătățirea calității vieții românilor".La rândul său, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a vorbit despre "o Românie sănătoasă și puternică", pentru ca parteneriatul strategic dintre cele două țări să fie și mai avansat. "Este clar că există nevoie de îmbunătățirea soluțiilor în domeniul Sănătății, în România", a susținut diplomatul american și a menționat câteva dintre domeniile din sectorul sanitar, care au lipsuri — îngrijirea primară, incidența mare de boli cardiovasculare, ratele îngrijorătoare ale mortalității materne și infantile și diverse tipuri de cancere.Directorul executiv al Camerei de Comerț Româno-Americane (AmCham), Anca Harasim, a spus că Health Hackathon este "un punct de întâlnire între companii". În acest context, în cele două zile de competiție, "hacking-ul este legal și este bine-venit", a glumit ea.La rândul său, Lorena Macnaughtan, membru al juriului, a spus că, pentru ea, domeniul Sănătății este "cea mai bună problemă asupra căreia să te apleci"."Vreau să vă amintesc că prima fază a gândirii unui design este empatia, iar acest aspect este cel mai relevant când este vorba de sănătate. Trebuie să vă gândiți la pacienți, la lucrătorii din Sănătate. (...) Inovația nu are legătură doar cu economia, ci este și un indice al sănătății unei democrații", consideră ea.La rândul său, unul dintre mentorii participanților, Rozalina Lăpădatu, președinte al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, le-a dat un sfat acestora. "Când dezvoltați ceva, să vă gândiți că voi sunteți bolnavul care accesați acel sistem. (...) Prin ceea ce faceți astăzi, puteți să ușurați accesul multor oameni la terapii", a arătat ea.Doina Drăgan, care, de asemenea, va da sfaturi celor aproximativ 100 de creatori de soluții IT, a vorbit despre meseria sa — aceea de ''navigator de pacienți'', anume de "verigă între medic și pacient"."În general, toată lumea știe că România este o țară în care cancerul este depistat destul de târziu. Din cauza asta avem o rată de mortalitate mare. Marea majoritate a pacienților nu știu ce să facă în momentul în care sunt depistați", a menționat ea.Un alt mentor la Health Hackathon este fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. El s-a referit la evoluția tehnologiei în medicină, făcând o paralelă cu domeniul în care a activat o mare perioadă de timp — Economia. "Acum 10 ani, lumea vorbea de telebanking. Acum nimeni nu mai folosește acest termen. Așa că s-ar putea să nu mai vorbim de telemedicină, în câțiva ani", a adăugat Voiculescu.El a adăugat că soluțiile IT ar putea contribui major la coordonarea în domeniul Sănătății. "Am fost în Boston în mai, anul acesta, (...) vorbeam cu un profesor despre sistemul de sănătate. Tot spuneam 'sistemul de sănătate', iar el m-a întrerupt și a zis: 'vorbești despre un sistem, dar știi ce caracterizează un sistem? Un sistem este caracterizat de coordonare'. Iar asta este ceva ce ne lipsește. Cred că multor sisteme de sănătate din lume le lipsește asta", a mai spus el.Voiculescu a vorbit despre experiența pacientului român în sistemul medical. "Te duci la curantul tău primar, datele tale sunt la el. Te duci în alt spital, o iei de la capăt. Sunt câteva filme românești premiate care au abordat această problemă. Coordonarea este cheia", a mai declarat fostul ministru al Sănătății.