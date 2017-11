Cum putem ajuta copiii din centrele de plasament. "Mână cu mână", mesaj de importanţă naţională

Cum putem ajuta copiii din centrele de plasament. "Mână cu mână", mesaj de importanță națională

Constănțenii sunt invitați, mâine, 22 noiembrie, începând cu ora 11.00, la o expoziție de fotografie, realizată cu scopul de a-i ajuta pe copiii din centrele de plasament. Tot în sprijinul lor, vine și proiectul artistic social intitulat „Mână cu Mână”, care va fi lansat, oficial, la data menționată, la City Park Mall.Parte din platforma „Copii cu Viitor”, proiectul este derulat de Asociația „United Hands România” și Fundația „Refresh”, în colaborare cu Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța.Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă, proiectul „Mână cu Mână” își propune să transmită un mesaj de importanță națională în materie de integrare a copiilor instituționalizați în comunitate, pentru binele general al societății, însă implementarea se va face, în principal, în două centre de plasament din județul Constanța - Centrul de Plasament „Antonio” din Constanța și Centrul de Plasament „Delfinul” din Agigea.Ca urmare, copiii din aceste două centre au fost deja implicați într-o activitate amplă, ce a presupus mai întâi fotografii ale mâinilor lor, realizate artistic de fotograful Horia Manolache, cu experiență semnificativă în proiecte sociale artistice în București și San Francisco. Mai departe, artistul grafic Gabi Toma a ilustrat dorințele și proiecțiile copiilor asupra vieții, familiei și societății.„Lucrările artistice, realizate cu, despre și pentru copiii din centrele de plasament, sunt o modalitate prin care aceștia își exprimă gânduri, sentimente, dorințe, proiectându-se în viitor. Stigmatizați adesea și priviți uneori cu milă, de la distanță, iar în alte cazuri chiar cu dispreț, la nivel colectiv, căci sunt o «problemă» de gestionat în unele comunități, acești copii sunt, de fapt, la fel ca orice alți copii din respectivele comunități: o parte din viitorul societății locale. Este o responsabilitate și a comunității, dincolo de toate instituțiile de stat, să caute să îi înțeleagă pe copii și să îi integreze, spre binele tuturor”, a declarat Răzvan Iancu, project manager al proiectului „Mână cu Mână” și inițiator al platformei „Copii cu Viitor”, umbrela sub care se vor derula în viitor și alte inițiative dedicate copiilor vulnerabili.Acesta a precizat că atât copiii din familii, cât și cei din centrele de plasament au nevoie de îndrumare pentru a alege calea cea bună în viață. Mai mult decât atât, pentru că părinții nu le sunt alături, cu atât mai mult, comunitatea are responsabilitatea de a repara pe cât posibil această nedreptate - un statut pe care nu și l-au ales singuri, dar și de a-i ajuta să își îndeplinească speranțele. Așadar, campania „Mână cu Mână” face referire la acele suflete din centrele de plasament, iar fotografiile la care facem referire transmit emoție pozitivă, pentru că ei au nevoie doar de un mic sprijin pentru a se integra mai bine în societate, ca viitori adulți.Totodată, proiectul vizează creșterea gradului de respect de sine al copiilor din centrele de plasament, dar și gradul de încredere în relația cu mediul exterior centrului, prin contactul cu voluntari și prin implicarea în evenimente asociate.De asemenea, se dorește atragerea atenției comunității față de existența copiilor instituționalizați și înțelegerea corectă a nevoilor și perspectivelor acestora, fără dramatizare, dar prin stimularea sentimentelor comunității față de copii.Pentru a valida partea de integrare în cele mai bune condiții, proiectul presupune o implementare locală în cele două centre din județul Constanța. De asemenea, pe website-ul www.manacumana.ro și prin prisma a numeroase expoziții, evenimente și inițiative ce vor fi desfășurate pe perioada campaniei, se va realiza strângerea de fonduri pentru derularea de programe în afara centrelor - excursii, tabere, cursuri, diverse activități cu scop recreațional, educațional, cultural și pentru creșterea gradului de integrare a copiilor instituționalizați în societate.Tocmai de aceea, evenimentul este deschis publicului, fiind așteptate persoanele care vor să afle mai multe informații, să cunoască artiștii și copiii și să vadă, în premieră, primele fotografii ilustrate, în expoziția inedită din mall. În același timp, participanții sunt încurajați să vină și cu copii, care pot participa la diverse activități creative sub îndrumarea voluntarilor, inclusiv de la „Mama Coase”, atelier specializat în activități pentru copii.De asemenea, se vor accepta primele donații, pe bază de chitanță, prin „cumpărarea” de felicitări de Crăciun bazate pe creațiile din proiect, donația minimă recomandată fiind de zece lei.