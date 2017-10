Cum pune RADET beţe-n roate celor care vor să se debranşeze

5

Cum pune RADET bețe-n roate celor care vor să se debranșeze

Bziua Presedintele UAP nu este bine informat sau nu este de buna credinta. Niciuna dintre pretentiile sau anexele cerute de RADET nu este legala. Vom analiza mai jos aceste Anexe. Presedintele UAP ,prin remarcile pe care le-a facut inseamna ca acheseaza la aberantul ART 246 din Ordin 91/2001 al ANRSC care transforma un cetatean liber al Romaniei, intr-un consumator captiv , impotriva oricarei evidente si a Legii proprietatii. Prevederile acestui articol , neconstitutional si ilegal este nul si void intrucat incalca elementul principal al dreptului la proprietate. Revenind la RADET Constanta, al carui Jurist isi permite sa aprobe ca o solicitare a RADET sa instige la eludarea legii si la transformarea in infractor al oricarui proprietar care doreste sa debranseze apartamentul de la sist centralizat de incalzire, voi efectua o radiografie a celor cinci anexe solicitate. a. Situatia datoriilor pe care proprietarii { toti proprietarii, in cazul meu 92 ] din blocul ------- o au fata de Asoc de Propr. Ce cauta ingerinta RADET in evidentele contabile a Asoc de Proprietari ? Care este legatura cu avizul de debransare ? b. Situatia datoriilor Asoc de Proprietari ----- catre Radet , defalcata pe fiecare imobil in parte . Nu exista nici o legatura de cauzalitate intre solicitarea unui aviz de debransare si o eventuala datorie a Asoc de propr catre RAdet pentru nu stiu care imobil apartinator Asociatiei . Deci de ce trebuie sa influienteze acordarea avizului ? c. Anexa 3: Hotarirea Adunarii Generale a Asoc de Proprietari nr. --- pentru debransarea ap nr ... din blocul --- si care contine un tabel nominal cu nr. apartam, numele si prenumele proprietarului, seria si nr actului de identitate , etc... Solicitind acest lucru Radet instiga cetateanul sa incalce prevederile L 677 / 2001 , transformindu-l in infractor prin obligarea acestuia de a colecta date personale si de identitate a unor concetateni , acesta nefiind " operator de date personale cu caracter personal " conform prevederilor legale, dar nici Asoc de Proprietari nu are aceasta calitate / autorizare. d. ANEXA 4 : Acordul vecinilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin in proprietate ; Este o grava imixtiune in relatiile intre vecini, o interventie pe care nu a cerut-o nimeni si care instiga la certuri si eventual atitudini penale; atit timp cat RADET solicita ca cel ce se va debrasa trebuie sa faca dovada inlucuirii sistemuli de incalzire cu unul similar, privat. Poate vecinul meu sa imi conteste dreptul de a incalzi apartamentul cu surse electrice ? , de exemplu panouri radiante, sau centrala termica electrica, etc ? Si care este modificarea conditiilor de confort ... de care ar putea fi lezat vecinul , daca eu instalez alt sistem de incalzire ? e. ANEXA 5 : Situatia apartamentelor si suprafetelor radiante / echivalente termice aferente instalatiei de incalzire centralizata din condominiul -------- ; De ce RADET Constanta isi permite sa solicite o evidenta interna Asoc de Locatari [ suprafetele radiante] atit timp cat competentele RADET se opresc la bransamentul condominiului, la gygacalormetru [ aparat de masura care le apartine] ? Radet nu are nici un fel de competente in bloc si cu atit mai mult la mine in apartament, ca fiind proprietate privata inalienabila. Concluzia este foarte clara: Radet Constanta , prin mijloace ilegale , prin interpretarea tendentios a unor prevederi ale legislatiei Romaniei nu permite de bransarea si transforma cetateanul in consumator captiv. Daca nu ne sprijiniti Dvs. Media sa inceteze aceste abuzuri se pare ca nu este alta cale decat instanta de judecata sau alte actiuni civice. ,