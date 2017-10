Cum poţi scăpa de comisioanele abuzive din contractele de credit

Cum poți scăpa de comisioanele abuzive din contractele de credit

Constănțenii prind de ce în ce mai multă încredere în Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar și sunt în fruntea listei județelor care solicită acest sprijin.Potrivit reprezentanților CSALB, 65 la sută dintre litigiile soluționate favorabil anul acesta provin din dosare ale celor care nu locuiesc în București, ci în alte orașe sau chiar sate din România. Dintre cele 20 de hotărâri pronunțate până acum, în 13 cazuri consumatorii sunt din județele Iași, Sibiu, Constanța, Botoșani, Timiș, Gorj, Brașov, Neamț etc. Procedurile de soluționare amiabilă pe care le administrează CSALB sunt gratuite pentru consumatori și nu presupun neapărat deplasarea acestor consumatori la București.CSALB a primit, în acest an, de la consumatori peste 220 de cereri de soluționare amiabilă. În jur de 90 de dosare sunt încă în lucru, în diverse stadii de analiză sau soluționare, iar în 30 dintre ele s-au pronunțat încheieri sau hotărâri.Solicitările consumatorilor, în cele mai multe cazuri, sunt legate de eliminarea de comisioane percepute pentru un credit (de risc, administrare, monitorizare etc.). Consumatorii mai cer scăderea unor dobânzi majorate, în accepțiunea lor, în mod abuziv și, în același timp, diminuarea ratelor lunare de plată, dar și restituirea sumei ce a rezultat din majorarea marjei dobânzilor în mod excesiv.Săptămâna aceasta, CSALB a înregistrat un record absolut, soluționând un litigiu într-o singură zi. Este vorba despre o familie care avea un credit de nevoie personale în euro și care a cerut eliminarea comisionului de administrare. Deși după analiza dosarului, conciliatorul CSALB a constatat că prevederea referitoare la acest comision, din actul încheiat cu banca în anul 2011, este legală, totuși, comerciantul a acceptat soluționarea cererii prin intermediul CSALB și a oferit consumatorului ștergerea comisionului de administrare pe timp de șase luni, iar echivalentul lui, în sumă de 102 euro, se va folosi pentru creditarea contului clientului și, implicit, pentru rambursarea anticipată parțială.Concilierea CSALB este gratuită pentru consumatori, iar termenul maxim de soluționare alternativă a dosarelor este de 90 de zile.