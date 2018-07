Cum poţi să te distrezi gratuit, o zi întreagă, la Neversea şi Untold

Cum poți să te distrezi gratuit, o zi întreagă, la Neversea și Untold

Caravana mobilă Blood Network de donare de sânge se va afla, week-end-ul acesta, la Constanța, în Piața Ovidiu. Toți cei care vor să doneze sânge sunt așteptați, sâmbătă și duminică, la caravană și, în schimb, vor primi o zi de acces gratuit la Untold sau la Neversea, după preferințe.Caravana, lansată de organizatorii Untold și Neversea, împreună cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine și cu platforma tehnologică de donare de sânge „Și Eu Donez”, s-a dezvoltat de la an la an și a mobilizat mii de tineri din România.În acest an, mecanismul este următorul: cine donează sânge la caravana mobilă și se înscrie în baza de date „Și Eu Donez” (reteaua.sieudonez.ro) primește un bilet gratuit de o zi la Untold sau la Neversea. Toți cei care donează sânge la centrele de transfuzii din întreaga țară și intră în rețeaua „Și Eu Donez” vor primi reducere la abonamente pentru festivalurile Untold sau Neversea.Festivalierii care donează trebuie să acceseze, în funcție de festivalul la care vor să ajungă, site-ul untold.com sau neversea.com, secțiunea Blood Network, unde trebuie să completeze formularul solicitat și să atașeze o poză cu adeverința de donator. Mai apoi vor primi pe adresa de mail un cod cu care vor putea achiziționa abonamentele cu reducere, la Untold, la prețul special de 499 de lei plus taxe din prețul final de 650 lei + taxe al abonamentului, la Neversea la prețul special de 399 de lei plus taxe din prețul final de 550 lei + taxe al abonamentului.„În fiecare an, ne dorim ca această campanie să se dezvolte în cât mai multe orașe din România. Dacă, în anii trecuți, aveam caravanele mobile de donare de sânge în patru orașe din țară, în acest an, campania a crescut cu încă două orașe: Iași și Brașov. Pentru anul viitor, ne gândim să mai adăugăm în listă și alte orașe și de ce nu, să mergem cu această campanie și peste hotare”, explică Edy Chereji, director de Marketing și Comunicare Untold & Neversea.În acest moment, rețeaua donatorilor benevoli de sânge de pe platforma „Și eu Donez” însumează 5.200 de membri.