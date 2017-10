Cum poţi să te debranşezi de la RADET

2

Cum poți să te debranșezi de la RADET

Constanta avea 310.000 de locuitori,in vremurile de trista amintire.Acum,in vremea Comunismului Luminat,Constanta are 284.000 de locuitori(recensamantul din 211).Despre genocidul romanesc din Dobrogea(si din Romania postdecembrista),vorbim cu alta ocazie.Prin mijloace specifice,am aflat ca primaria a acordat subventii la incalzire pentru aproximativ 70.000 de locuinte.Daca luam in medie doua persoane pe familie/locuinta,vedem ca cel putin 140.000 de cetateni primesc ajutoare intr-o forma sau alta.Asta inseamna ca orasul Constanta are cel putin un sarman la doi locuitori.In proiectul de tara trambitat de fesenei,trebuie sa avem doi sarmani la doi nenorociti. Am mai spus si cu alte ocazii.Primarul care nu are sarmani pe mosia lui,sa-si doreasca ! Primarul care are sarmani,este obligat sa-i inmulteasca ! Eu nu sunt un cetatean sarman pentru ca am un venit de nesimtit.Am un venit de 1500 lei si 10 banuti,drept pentru care,Mazare m-a bagat in randul nesimtitilor.Dupa ce platesc toate taxele, impozitele si caldura,eu cersesc la poarta sarmanilor dar Mazare nu ma baga in seama.In Constanta exista trei categorii de cetateni:cetateni cu salarii mici(sarmani),cetateni cu salarii de peste 1500 lei(nesimtiti),si cetateni cu venituri foarte mari.Ultimii au venituri asa de mari incat nu se mai vad in declaratia de avere.Ca sa revenim la intrebarea din titlul articolului,"Cum poți să te debranșezi de la RADET" eu va dau un sfat.Cu mic cu mare,veniti vineri 11 iulie in parcarea din "primaria mea".Avem treaba cu Mazare.Urmariti anunturile din presa.