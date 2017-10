Cum poţi primi pensie de sute de euro, din străinătate

Cum poți primi pensie de sute de euro, din străinătate

Anual, sute de constănțeni se întorc în țară după ce au lucrat în străinătate. Unii au ajuns la capătul puterilor și nu îi mai ajută sănătatea, alții au strâns bani suficienți astfel încât să-și facă un rost la ei acasă.Vestea bună este că cei care au lucrat legal, cel puțin un an, peste hotare au dreptul la pensie de la statul respectiv, pentru perioada lucrată. Solicitarea o pot face atunci când îndeplinesc toate condițiile de pensionare la noi în țară, dar pensia comunitară o vor primi în funcție de condițiile din țara respectivă.„M-au învățat și pe mine alte femei care sunt de mai mulți ani în Italia că, dacă muncești cinci ani, cu acte și tot ce trebuie în regulă, poți să primești la limită de vârstă o pensie de 500 de euro numai de la ei, plus pensia din țară. În primii doi ani, familia la care am lucrat nu mi-a făcut documente legale și contract de muncă. Am lucrat la negru, după care i-am rugat să mă ajute și să-mi facă un contract, chiar dacă mă plătesc mai puțin. Au acceptat, pentru că le câștigasem încrederea și nu voiau să plec. Așa că de doi ani lucrez legal. Mai am trei și apoi pot să mă întorc liniștită în țară. Peste patru ani, mă pensionez. Nu mă aștept să iau prea mulți bani pensie din România, dar cu cei 500 de euro din Italia mă voi descurca la noi. Dacă mă ține Dumnezeu sănătoasă, poate pot să lucrez mai mult și atunci o să am pensie și mai mare”, ne-a spus, plină de speranță, Irina Rusu, din Constanța.Femeia are două concedii pe an, dar vine în țară doar o singură dată, pentru că nu își permite să vină de două ori. Este însă mulțumită că i s-a oferit dreptul la pensia din Italia.Atenție la condițiile de pensionare din statele respective!Astfel, dacă o persoană decide să se pensioneze și a lucrat în alt stat o anumită perioadă de timp, își depune dosarul în România, dar i se vor lua în calcul ca și vechime și anii munciți peste hotare. Condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească o persoană pentru a i se lua în calcul vechimea din-tr-un alt stat este aceea să fi lucrat mai mult de un an în acel stat, cu contract de muncă.În țara noastră, este nevoie de un stagiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani pentru ca o persoană să poată ieși la pensie atunci îndeplinește condițiile de vârstă. Conform legislației în vigoare, dacă o persoană a lucrat doar zece ani în România și alți cinci ani în Italia, atunci perioada din Italia sau din altă țară i se ia în calcul pentru a i se deschide drepturile de pensie, dar pentru cei cinci ani lucrați acolo nu îi va plăti pensia statul român, ci statul în care a lucrat, când va îndeplini condițiile de pensionare din statul respectiv. Condițiile de vechime minimă și de limită de vârstă sunt specifice fiecărui stat. Deci, constănțenii care lucrează în străinătate ar trebui să se intereseze de condițiile de pensionare din țările în care muncesc, pentru a li se putea lua în calcul la pensie acea vechime.