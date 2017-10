Cum poţi primi bani de la stat pentru sisteme de energie regenerabilă

Se reia programul Casa Verde

Cum poți primi bani de la stat pentru sisteme de energie regenerabilă

După o pauză de mai bine de patru ani, Ministerul Mediului vrea să reia programul Casa Verde. Guvernul a alocat deja sumele necesare pentru anul 2016. Mai mult decât atât, lansează și programul Casa Verde Plus.Programul Casa Verde privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau comple-tarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice, demarat în 2011, a primit suma de 44,5 milioane lei pentru finanțarea contractelor în vigoare și 94,7 milioane lei pentru contracte noi. Din sumele alocate pentru acest an, se estimează că în jur de 15.500 de persoane fizice vor beneficia de finanțare. Spre comparație, în perioada 2011 - 2015, în jur de 25.000 de persoane fizice au beneficiat de finanțare prin acest program.Programul este completat de Casa Verde Plus, pentru care au fost alocate 45 milioane lei, din care vor fi finanțate materiale ecologice, sisteme de aco-perișuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și altele.6.000 sau 8.000 lei de la stat Programul Casa Verde le dă posibilitatea românilor să primească din Fondul de Mediu 6.000 ori 8.000 lei pentru a-și dota casa cu sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă.În practică, s-a constatat că banii ajung pentru sisteme destul de simple, care sunt folosite o parte din an pentru prepararea apei calde și, uneori, și pentru susținerea parțială a sistemului de încălzire. În suma de 6.000 lei este inclus și TVA-ul și lucrările de instalare ale sistemului, care sunt destul de co-tisitoare. După ce se scad aceste sume, din banii rămași, solicitantul mai dispune de bani suficienți pentru un panou solar care asigură apa caldă pentru două - trei persoane. Este totuși o economie la factura de energie, având în vedere că banii vin de la stat.Documentație stufoasă În 2010 și 2011, la Constanța, au fost depuse în jur de 500 de dosare. Din acestea, aproape trei sferturi au și obținut finanțarea. O mare parte din ele au primit aprobarea abia la finele lui 2014, atunci când Ministerul Mediului a deblocat temporar programul Casa Verde pentru a analiza și finanța solicitările depuse în 2011. Ulterior, în 2015, nu a avut loc nicio sesiune.Deocamdată, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța nu primește dosare pentru Casa Verde. Trebuie să știți însă, că documentația este destul de stufoasă și aveți nevoie de timp pentru a pregăti toate actele necesare. Pe lângă cererea de finanțare, trebuie să completați o declarație pe propria răspundere privind situația imobilului și inexistența unei alte finanțări pentru aceeași lucrare, să scoateți extras de carte funciară care să ateste dreptul de (co)proprietate a solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizația de construire emisă pe numele solicitantului, în copie legalizată, în cazul imobilelor aflate în construcție, ambele valabile la data depunerii. De ase-menea, este nevoie de certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul.Analiza dosarului poate dura câteva luni, după care veți fi invitați să semnați contractul de finanțare nerambursabilă cu Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Constanța.