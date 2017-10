Cum poţi înfia un copil: totul despre actele necesare şi condiţii

Cum poți înfia un copil: totul despre actele necesare și condiții

Centrele de plasament ale Direcției Județene pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța sunt pline de copii care așteaptă să fie luați acasă de familii iubitoare, care să le ofere o viață frumoasă. Conform noii Legi a Adopțiilor, pruncii abandonați în maternitate sau duși de părinți ori rude la centrele de plasament sunt declarați adoptabili dacă timp de un an de zile nu se interesează nimeni de soarta lor. Atunci începe lupta pentru a identifica un cuplu care să îndeplinească toate condițiile pentru a adopta un copil. Acestea sunt foarte stricte, de la adeverințe de venit până la o reședință stabilă, caracterizări de la locul de muncă și testări psihologice. Chiar dacă noua Lege a Adopțiilor mai ușurează puțin procedurile de atestare a familiilor și grăbește înfierea unui copil, procesul este tot unul de durată și multă bătaie de cap. „Înainte criteriul după care o familie putea fi atestată ca adoptoare era domiciliul, acum însă se ia în considerare și reședința obișnuită, dar familia trebuie să facă dovada că a trăit la adresa respectivă cel puțin un an fără întrerupere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. „Nouă ne-au cerut foarte multe documente. Ne-au verificat foarte atent, deși era evident că ne dorim foarte mult un copil și că ne permitem să-i oferim un trai frumos și o educație bună. Sunt multe proceduri de urmat, dar la final merită. Ar fi bine ca toate aceste verificări și teste psihologice să fie extinse și la familiile care fac copii și apoi nu au cu ce să-i întrețină sau îi chinuiesc, îi bat”, ne-a spus o femeie care a adoptat un băiețel. Ce documente sunt necesarePe lângă actele de identitate ale celor care vor să adopte, aceștia trebuie să atașeze la dosar cererea de adopție, cazierele judiciare, adeverințele de venit, certificatele medicale tip, vizate de medicul de familie, cu semnătura și parafa fiecărui medic specialist, caracterizări de la ultimul loc de muncă (minimum două pentru fiecare membru al cuplului conjugal), declarație privind motivația de a adopta și așteptările familiei în legătură cu vârsta, sexul și situația psiho-socio-medicală a copilului pe care doresc să îl adopte, certificat medical eliberat de medicul de familie pentru fiecare dintre membrii familiei care locuiește împreună cu solicitanții și titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosință a locuinței. Procedură prelungită Pentru a facilita înfierea copiilor abandonați, legea a dublat timpul procedurii de adopție. „Înainte, această procedură era valabilă un an, însă cu noua lege se prelungește la doi ani. Astfel, sunt șanse mai mari să se identifice o familie, iar dacă spre finalul perioadei de doi ani se găsește o astfel de familie și a fost demarat procesul de potrivire, procedura se prelungește automat”, a precizat reprezentantul DGASPC.În 2011, 107 familii constănțene au primit acordul, în urma anchetelor sociale, de a lua un copil acasă. Alte trei au fost respinse.