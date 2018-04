Cum poţi folosi uleiul uzat de la bucătărie ca şi combustibil

Cum poți folosi uleiul uzat de la bucătărie ca și combustibil

9.000 de litri de ulei vegetal uzat au fost colectați din 2010 încoace, de la constănțeni. În medie, pe an, au fost adunați aproape 1.000 de litri, numai de la utilizatori persoane fizice. Asta reiese din statisticile realizate de organizația nonguvernamentală Mare Nostrum. Însă, se pare că pe zi ce trece, tot mai mulți constănțeni încep să conștientizeze importanța colectării și riscurile la care este supusă natura atunci când îl aruncăm la chiuvetă.La momentul lansării provocării de a colecta ulei vegetal uzat (în 2010), practica era una necunoscută pentru publicul din România.„Începuturile au fost timide, pentru că publicul constănțean nu știa de ce este nevoie să colecteze uleiul vegetal uzat. A fost nevoie de multe campanii și de promovare, pentru a putea să demarăm acțiunile pe această parte”, spune Mihaela Cândea Mirea, director executiv ONG Mare Nostrum.Eforturile ONG Mare Nostrum pe această linie, a colectării uleiului vegetal uzat, încep să se contureze la opt ani de la lansarea campaniei.„Pentru orice practică nouă, este nevoie de timp: timp pentru diseminare a informației, cum spunem noi. Ține de a asimila informația și a o integra într-un mod de viață, așa că în primii ani nu se poate vorbi de rezultate notabile. Abia acum, la opt ani de la lansarea campaniei, putem vorbi de rezultate, iar asta vedem din solicitările venite pe Facebook și din telefoanele pe care le primim aproape zilnic, cât și din cantitățile pe care am început să le colectăm”, continuă Mihaela Cândea Mirea.După utilizare, uleiul se lasă la răcit și poate fi depozitat în orice fel de recipient de plastic, de orice dimensiuni. Ideal ar fi ca recipientul să fie mai mare, pentru a aduna o cantitate cât mai mare. Pot fi utilizate și recipiente din metal. Este foarte important ca uleiul uzat să fie curățat de reziduuri, folosind o sită sau orice fel de material care filtrează impuritățile. De asemenea, este foarte important ca uleiul uzat să fie pur și să nu fie amestecat cu apă, uleiuri minerale, de motor, lichid de frână etc., deoarece nu mai poate fi procesat.Uleiul vegetal uzat poate fi transformat în bio diesel sau în energie Vegawatt. Producătorii de bio combustibil tip bio diesel au început să folosească de doar 10 ani uleiul vegetal uzat ca și materie primă. Uleiul vegetal uzat poate fi utilizat ca și combustibil, numai în cazul autoturismelor care permit acest lucru. În principal, mașinile de teren-off-road pot funcționa, ocazional, nu permanent, cu ulei vegetal uzat, combinat cu benzină normală. Proporțiile sunt de 60% ulei vegetal uzat, 40% benzină.