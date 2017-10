Cum pot obţine constănţenii ajutorul de încălzire

5

Ajutor de incalzire vs depozit bancar

Ai depozit de 3000 in banca? Nu beneficiezi de ajutor. Cat de oligofren poti fi sa faci o asemenea lege. Sa nu mai zic ca informatia este incompleta. In primul rand poti avea cont curent, depozit bancar, X economii, X economii pentru copii. Este o diferenta enorma din punctul meu de vedere intre un depozit la termen si unul la vedere. Imi pare rau pentru pensionari ca majoritatea au bani in banca pentru cazuri de urgenta (mormantare, medicamente). Basescule trezeste-te ba baiatule, deschide ochii si gandeste. X daca are pe cardul y o suma de 500 de mii de euro si nu are nici un venit, normal ar trebui sa beneficieze de ajutor fiindca contul curent nu-i acelasi lucru ca depozitul bancar. De asta s-a inventat moneybookers,skrill;paypal. Daca ma incadram (si aveam doar depozit la banca, cum este si cazul multor pensionari) si puteam sa iau ajutor de incalzire, imi mutam toti banii pe skrill. Atunci ce mai faceti? Cum verifici tu semidoctule cati bani am eu intr-un "portofel virtual". Pacat ca saracii oameni nu stiu cum sa va joace. HAI PA.