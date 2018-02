Cum pot fi protejați pacienții împotriva medicamentelor contrafăcute

Ştire online publicată Luni, 12 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația de Serializare a Medicamentului din România (OSMR) a lansat, de curând, Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor, menit să protejeze pacienții împotriva medicamentelor contrafăcute.Procesul de implementare a sistemului se va întinde pe durata unui an, urmând ca acesta să devină operațional într-un an, la 9 februarie 2019.Președintele OSMR, Dan Zaharescu, a explicat că fiecare cutie cu medicamente va avea un cod unic.“Acest sistem național de verificare a medicamentelor presupune existența unei baze de date unde seria fiecărei cutii cu medicamente va fi sicată, iar în clipa în care medicamentul va fi eliberat farmacistul va verifica seria medicamentului. Dacă medicamentul este valid, va putea fi eliberat, dacă nu, vor fi o serie întreagă de proceduri, în funcție de situație. Dacă se constată că o cutie este contrafăcută, ea va fi pusă în carantină și se vor lansa niște alerte la structurile responsabile de siguranța circulației medicamentelor și se vor face investigațiile necesare. Există și în prezent sisteme de trasabilitate și de verificare a medicamentelor, dar nu atât de precise cum vor fi cele care vor intra în vigoare”, a spus Zaharescu.Și președintele Colegiului Farmaciștilor din România, Dumitru Lupuliasa, a precizat că de mai mult de un an farmaciștii lucrează alături de producători și distribuitori la o planificare a etapelor care trebuie implementate.