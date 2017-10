Cum pot fi protejate spaţiile verzi din Constanţa de rechinii imobiliari

6

in spate la maternitatea euromaterna

ce facem cu blocurile din ce in ce mai multe care apar in spate la euromaterna?nu sunt strazi care sa suporte nr din ce in ce mai mare de oameni si masini.toti construiesc numai blocuri cu 10-12 nivele,nu le pasa ca se sufoca zona.s-a cerut sa se faca cu 3-4 nivele dar nimeni nu ne baga in seama.spatiile verzi lipsesc,copii se tot imbolnavesc din cauza prafului si a molozurilor.sunt blocuri turn aparute acum care sunt unele in altele,lipseste lumina soarelui dar si lumina naturala.rechinii se bat pe zona deoarece toti vor numai turnuri si turnuri sa faca,nu le pasa de spatii,de inghesuiala,de blocaj.ce facem?unde sa ne mai ducem?chiar nimeni nu ne mai apara?!