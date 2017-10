Cum poate fi salvat RATC-ul

10

Schmbati in tansport metropolitan

Sa fiu mai explicit, la cati asistati socali si pomanagii plus calatori fraudulosi transporta RATC-ul credeti ca mai putem vorbi de rentabilitate????? 1 Prelungirea traseelor in raport cu necesitatile urbei, adica acum mi se pare inutil capul de linie de la Ciresica, toate autobuzele ar trebui sa intoarca la Campusul Ovidius, sau la Sat Vacanta. Procurarea biletelor si taxarea calatorilor sa se faca la sofer, nu domnul sofer sa stea inchis intr-o carapace, cabina care n-are de-a face cu calatorii, nemai vorbind de rromii care se urca cu fiare si deterioreaza mijloacele de transport RATC-ul nu trebuie sa mai acorde reduceri sau scutiri pentru persoane invalide in varsta sau mai stiu eu care.... Singurii care pot beneficia de reduceri sunt doar salariatii RATC. Cei cu situatie economica sau cu invaliditate, mai precis categoriile care trebuie sa primeasca reduceri sa primeasca un set de bilete lunar cu un numar limitat de calatorii de la serviciile de asistenta sociala sau pentru elevi studenti de la institutia de invatamant care sa subventioneze diferenta de spre exemplu 50%, sau 75%. RATC-ul nu poate si nu trebuie sa fie institutie financiara sau de asistenta sociala, este un operator de transport. Desfiintarea chioscurilor de bilete, mi se pare nefiresc ca RATC-ul sa tina aceste chioscuri si angajatii aferenti pentru a vinde numai bilete, comercializarea biletelor sa se faca de la chioscurile de ziare, pentru abonamente sa se introduca cartele electronice reincarcabile, iar cele de o singura folosinta sa foe reciclabile adica colectate la finalul calatoriei. Tot pentru rentabilitate , cei ce urca in autobuze sa o faca numai pe la sofer prin prezentarea tichetului de calatorie, cei ce nu au bilet sa-si poata procura de la sofer, iar cei ce n-au bani sa fie imediat dati jos, iar daca soferul accepta asa ceva, calatorii corecti sa-l sanctioneze prina a anunta conducerea sau un birou de informatii 24/24/7 adica non stop, iar acelui sofer sa-i fie imputata pretul caaltoriei celui ce s-a urcat fara bilet. Un alt punct de vedere, RATC, trebuie sa se adapteze oricaror nevoi si dorinte ale calatorilor, adica in ultima vreme pe Aeroportul Internationa Mihail Kogalniceanu s-au introdus cateva zboruri noi. aici RATC-ul ar trebui sa introduca un autobuz special (shuttle bus) cu spatii destinate bagajelor, care sa plece spre exemplu din Poarat 6,iar apoi sa treaca prin punctele importante din oras, avand ca destinatie finala AIMK. Bineinteles inainte de introducerea acestei linii trebuie facuta reclama, s-ar putea ca in primii 2 ani sa fie nerentabila, dar consider ca e nevoie de asa ceva. Pana atunci un singur sfat, daca vreti sa mai existati, inlaturati pomanagii!!