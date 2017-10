Cum poate fi reactivat Echipajul de Intervenţie şi Salvare a Animalelor Sălbatice aflate în Dificultate

Cum poate fi reactivat Echipajul de Intervenție și Salvare a Animalelor Sălbatice aflate în Dificultate

Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic Club” se gândește să reactiveze Echipajul de Intervenție și Salvare a Animalelor Sălbatice aflate în Dificultate. Acesta fusese suspendat temporar în toamna anului trecut, din lipsă de fonduri. Echipajul a fost luat cu asalt de apeluri, astfel încât bugetul propus inițial de 7.000 - 8.000 de lei pe an, a fost depășit de trei ori în numai cinci luni de activitate. Pentru că nu au mai existat fonduri și nici nu s-au identificat resurse suplimentare, toți banii provenind integral de la membrii organizației, s-a luat decizia suspendării temporare a activității. Nici până în ziua de azi nu s-au găsit sponsori dispuși să ofere sprijin pentru salvarea animalelor sălbatice aflate în dificultate. De asemenea, nicio instituție a statului nu a găsit soluții pentru a finanța programul. „Pentru a repune în activitate, în condiții de normalitate, Echipajul de Intervenție și Salvare a Animalelor Sălbatice aflate în Dificultate, care a funcționat în cadrul organizației noastre este necesar un buget de 140.000 euro pentru dotarea corespunzătoare și de un buget anual de 30.000 euro pentru funcționare continuă fără sincope. Deși s-a împlinit un an de când am suspendat activitatea, apelurile au continuat să curgă”, a precizat președintele S.E.O.P.M.M., biologul Răzvan Popescu Mirceni. Pe parcursul celor cinci luni, cât a activat, echipajul a intervenit în 408 cazuri: 371 de pescăruși, doi arici, opt țestoase dobrogene, trei berze, trei șorecari comuni, un vânturel, trei pui de marsuin eșuați, un stârc pitic, șapte cormorani mari, un pelican comun, o pereche de rață cu cap verde și patru pui, un pui de lăcar și un pui de cuc.