Cum poate beneficia tatăl de concediul de creşterea copilului

Cum poate beneficia tatăl de concediul de creșterea copilului

Tații au dreptul la concediu de creșterea copilului, dacă mama nu lucrează și nu a lucrat în cele 12 luni anterioare nașterii copilului. Cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care mama își încheie concediul de maternitate.Solicitarea pentru indemnizație sau, după caz, pentru stimulentul de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale. În situația în care termenul de 60 de zile este depășit, va beneficia de concediu și indemnizație pentru creștere copil de la data depunerii cererii.În ce privește stimulentul de inserție, dacă mama sau tatăl care a optat pentru concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserție, solicită acordarea concediului fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani, nu mai beneficiază de stimulentul de inserție la reluarea realizării de venituri supuse impozitului.În situația în care celălalt părinte solicită concediul pentru creșterea copilului de cel puțin o lună, conform regulii impusă de lege în anul 2012, în ultima lună înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, stimulentul de inserție nu se mai acordă.De asemenea, în cazul în care persoana îndreptățită care a solicitat concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani realizează venituri profesionale înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, stimulentul de inserție se va acorda numai după împlinirea de către copil a vârstei de un an.