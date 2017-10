Cum negociezi cu banca, atunci când ratele te-au copleşit

Cum negociezi cu banca, atunci când ratele te-au copleșit

După ce românii au dat iama la credite, bucuroși că își pot cumpăra tot ce își doresc, acum au dat în brânci cu ratele. Cursurile valutelor au luat-o razna și oamenii s-au trezit că nu au de unde să dea lunar sute sau chiar mii de lei înapoi. Singura soluție este să stabilești un dialog cu reprezentanții băncii, să-i convingi de bunele tale intenții și să obții de la ei ceva care să îți ușureze situația.„În anul 2008 am făcut un credit în franci elvețieni. Era singura soluție pe care ne-a prezentat-o banca, după ce a analizat dosarul nostru și veniturile la momentul respectiv. Ne-au spus că ne încadrăm fără probleme și nu ne-au avertizat nici măcar o secundă că ar putea, la un moment dat, să ne trezim cu o rată dublă, fie din cauză că a crescut cursul, fie că dobânda este variabilă. O perioadă a fost bine, dar încet-încet rata a început să crească. Când am văzut în ce ne-am băgat am căutat să negociem, să discutăm cu ei, să ne ofere soluții. Au refuzat orice dialog și puneau presiuni să ne plătim rata fără nicio zi de întârziere”, povestește Alina C., din Constanța. Femeia are acum de plătit peste 1.500 de lei pe lună rată la un apartament pe care l-ar fi putut închiria cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună. Și se gândește serios să renunțe la el, să-l dea băncii, pentru că oricum nu se mai justifică suma imensă pe care o plătește în fiecare lună.Chemați-i la negocieri și verificați tot contractulAvocații recomandă însă ca, înainte de a renunța la contracte și de a pierde bunul cumpărat din credit, să se solicite negocieri cu reprezentanții băncilor. „Sunt două forme de a discuta cu banca: prin negociere individuală sau colectivă sau prin chemarea în judecată, ca forma cea mai energică”, explică avocatul Marius Coltuc.Primul sfat este să se studieze foarte bine contractul existent. Subliniați fiecare frază în care apar cuvintele, în orice formă, dobândă, comision, taxă, cost, rată. Aflați care sunt valorile indicilor de referință (Euribor, Robor, Libor pentru franci elvețieni sau dolari americani), valabile la data semnării contractului pentru a putea identifica marja în cazul contractelor care nu specifică în mod clar care este valoarea marjei. Marja, conform legilor în vigoare, nu se poate modifica pe întreg parcursul contractului decât în cazul diminuării acesteia din inițiativa creditorului.Pentru creditele pe care consumatorii le știau ca fiind cu dobândă fixă, chiar dacă rata lunară a crescut sau nu de la acordare și în prezent, dacă în contract se menționează faptul că dobânda este fixă, atunci, se poate acționa în judecată banca pentru recuperarea sumelor pe care le-ați plătit în plus.Conform recomandărilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, înainte de a lua orice măsuri de executare silită a ipotecii sau a altor garanții, banca trebuie să discute cu noi orice soluții posibile de restructurare a împrumutului. Se va avea în vedere posibilitatea de modificare a termenilor și condițiilor împrumutului cu garanție ipotecară, inclusiv permisiunea ca, pentru o anumită perioadă de timp, să facă plăți lunare într-un cuantum mai mic.Atenție la clauzele cu „scrisu’ mic“Pentru cei care se gândesc să ia un credit la bancă, principalul sfat este citească contractul cu mare atenție. „Clauzele «cu scrisu’ mic» pot fi, uneori, adevărate pietre de moară la gâtul clienților unei bănci. Trebuie citit contractul acasă și nu la sediul băncii. Poți hotărî dacă, în condițiile respective, îți convine să mai închei contractul sau nu, pornind de la aceste constatări, deși nu poți schimba structura contractului, poți negocia anumite clauze în cadrul contractului. Trebuie ținut un aspect foarte important: când ia banii, omul nici nu se uită ce semnează; se trezește abia când trebuie să plătească”, mai spune avocatul Marius Coltuc.