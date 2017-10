Cum ne păcălesc tarabagiii cu fructe şi legume "româneşti", cumpărate din import

Cum ne păcălesc tarabagiii cu fructe și legume "românești", cumpărate din import

Piețele din Constanța sunt pline de fructe și legume de sezon. Pe tarabe, comercianții au înălțat mormane de ardei, castraveți, roșii, ridichi și se jură pe toți sfinții că sunt „de-ale noastre“, din grădinile proprii.Cei mai mulți dintre noi scoatem banii fără să stăm prea mult pe gânduri, crezând că am cumpărat produse autohtone. Puțini punem la îndoială cuvântul tarabagiilor și ne dăm seama că ne vând „gogoși” despre legume și fructe românești, când tot ce este expus este cumpărat de la supermarket sau de la angro și sunt produse de import.Comisarii Protecției Consumatorilor au luat la rând piețele din Constanța și au găsit zeci de comercianți care, deși spuneau că sunt și producători, nu au putut să demonstreze că legumele și fructele sunt din grădinile proprii.„Am aplicat sancțiuni de 5.000 de lei fiecăruia dintre cei care, achiziționând legume și fructe din import, pretind că sunt plantate de ei. Este vorba despre Legea nr. 363, cu practici comerciale incorecte. Însă problema este mult mai gravă și mai profundă. Acești piețari i-au scos pe țărani din piețe. Trebuie să facem front comun împotriva acestor practici care au distrus atât cultivatorul român, cât și perspectiva de a mai avea pe piață produse românești”, precizează comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.Producători doar pe hârtiePotrivit acestuia, „cei mai mulți din cei depistați în piețe pretind că sunt producători, dar nu au reușit să facă dovada unui loc unde au serele și unde cultivă legumele expuse pe tarabe”.Controalele s-au desfășurat în piețele Tomis III, Brotăcei, Cireșica și Grivița și vor continua și în perioada următoare.„Am găsit un așa-zis producător care pretindea că ceapa verde, ardeii, conopida sunt cultivate în grădinile sale. Am mers cu el la Lumina, dar am găsit numai pârloagă. Nu putem vorbi de cantitate, ci de ceea ce a fost sau nu plantat acolo. Curtea și serele erau în stare proastă, deci nu putem vorbi nici de zece kilograme de legume recoltate de pe aceste pârloage. Poate recolta doar pisici, că atât avea în grădină!”, a mai spus Horia Constantinescu.Din păcate, astfel de cazuri sunt nenumărate în toate piețele. Adevărații producători nu au acces la tarabe, ci sunt nevoiți să-și vândă legumele și fructele acestor speculanți, care, punându-și adaosul propriu, aproape că dublează prețul produselor. Și ne mai mirăm de ce castraveții și conopida sunt 6 lei kilogramul, ardeii, 9 lei, iar roșiile, 10 lei.